苏菲萌系动画：卷起来就再也松不开了

原标题：卷~起~来~就~再~也~松~不~开~了| 苏菲 x KARMA

嘿嘿，没想到吧！姨妈巾居然C位出道参演动画片啦！快跟“贵族棉”一起卷卷卷起来~

提起姨妈巾广告，大多数人为了避免所谓的“不得体”，总是习惯用意象化的画面来隐喻，结果产品只在3s的尾板上得以短暂露出。而这次，KARMA决定大胆一把，不仅把姨妈巾做了成动画，还“得寸进尺”为它加了戏配了音，送她出道！

很多人说看完这五条小短片，脑子里只剩下“我有卷卷贴，卷起来就再也松不开了”，没错，这就是苏菲裸感S贵族棉最厉害的地方也是我们想传达的信息：卷起来就再也松不开了！

看似平平无奇的几个字，连在一起却解决了无数女性丢弃姨妈巾时的最大烦恼：明明认真卷好的姨妈巾，丢到垃圾桶里就会自动松开，画面尴尬到没人敢低头看，前一分钟的努力终究还是错付了。

最初接到brief的时候，公司很多男性同胞都对这一点表示不解：“这有什么厉害的？为什么姨妈巾会需要这个？”，经过公司都市丽人们的认真科普后，他们终于明白：卷好姨妈巾再丢弃这件事，不仅仅是对别人的尊重，也是体现自我修养的一个行为，同时会让厕所环境更加卫生。对于当代精致女性来说，内外兼修，才能满足她们对精致的定义。

此次贵族棉的革命性升级，即是巾身背面搭载了全新技术“卷卷贴”，让使用完的姨妈巾被粘得牢牢的，再也不会松开，实现使用后的“丢弃革命”，完美解决了精致女性丢弃时的困扰。

客户希望我们：通过视频清楚且有趣的传达产品革命性的丢弃功能，从而获得有“后处理”习惯的消费者的青睐，同时促进非品牌消费者完成品牌转换。

深挖洞察，自然是多数广告人的第一迎战对策，但当品牌拥有了一项革命性且独家的产品功能时，强大的RTB本身，就是我们需要在传播中给予消费者的“答案”。

因此，贵族棉“卷起来就再也松不开”的产品特性，即是本次战役中需重点强调的核心信息。我们用短小幽默性的重复记忆法，将苏菲裸感S贵族棉拟人化，通过一系列卷起身体后的无厘头剧情带出产品RTB，以此强化消费者对产品特点的记忆度。

当贵族棉大喊“卷起来就再也松不开”的时候，仿佛也在替万千都市丽人喊出了丢弃姨妈巾时的迫切诉求。

说到“贵族棉”的人物设定，祖传的贵族皇冠必然不能丢，还要做到还原质感的同时不影响观感。看看我们粉红的小脸蛋，卷翘的小睫毛，做精致女生，就得连鞋子都要镶着金色蝴蝶结，把贵族气质拿捏得死死的。



史上最优雅卡司上线

瑜伽篇

都说精致女生要注重身材管理，I’m ready！

有氧瑜伽卷身体，不达目的不放弃！

恐怖片篇

听说学会贵族棉的观影姿势

以后看鬼片就再也不害怕了

加班篇

问：如何巧妙应对老板的加班邀约？

答：只要卷得够紧，老板就看不见我

跳水篇

令人“闻风丧胆”的种子选手

凭实力勇夺姨妈巾界跳水冠军

舞台篇

说好的大家一起鞠躬谢幕

没想到贵族棉们偷偷排练了新队形

视频发布后，不少人直呼解决了“丢弃姨妈巾时的烦恼”，评论区出现“好可爱”×10086次，甚至还有“目击者”口口声声大喊自己被魔性洗脑。嘿嘿，不好意思，我们故意的！

最后，这场战役不仅得益于与苏菲二次合作的默契，还要感谢客户一如既往无条件的信任与包容，从提案到执行，都任由KARMA大儿童们开脑洞，才能将看似无厘头的想法落到实处，收获这么多消费者的喜爱。

看完的你还在等什么？

所有女生，买它！

有了苏菲裸感S贵族棉，谁还不是个精致的都~市~丽~人~了~

品牌方：苏菲市场部

创意代理商：KARMA

首席创意官：Kama

业务总监：Jean

创意总监：Steven

资深设计师：阿七、童童

文案：肉肉

客户总监：Rino

资深客户执行：Gin

制作团队

三维制作公司：坏屁股工作室

音乐制作：Mixstudio