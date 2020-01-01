良品铺子沙漠“UFO月饼”，守护敦煌色彩

原标题：这桩敦煌沙漠UFO事件，我们表示负全部责任

近日，我国敦煌沙漠地区出现不明飞行物并释放出神秘光影，良品铺子表示对这起事件负全部责任。

以下是敦煌沙漠事发现场记录的影像资料：

草木丰沛，鲜果神鸟…

告别漫天黄沙，九色鹿于林间悠闲饮溪，这样的敦煌你见过吗？

据悉， 9月10日，良品铺子在敦煌莫高窟荒漠中，举办一场名为“月光下的海市蜃楼：敦煌绿洲 一夜盛开”的光影大秀，利用纱幕投影技术，将千年前的敦煌盛世美景再次投射人间。这场光影大秀，正是此次敦煌沙漠UFO事件的真相。

敦煌荒漠、风沙危机、月饼、传统文化…为什么以如此景象呈现？

01

全国都在卖月饼，凭啥让人注意你？

每逢中秋，举国上下都逃不掉一场月饼PK大战。今年为了在这场硬仗中杀出重围，良品铺子拿出秘密武器：革命性新产品——鲜果月饼。

作为首次登场并颠覆传统，外加顶流IP敦煌跨界助阵，良品铺子鲜果月饼一出场就自带光环，但在制定整体传播时，品牌依然战战兢兢……

战战一：

“大家都爱网红，凭什么爱你？”

良品铺子独创的鲜果月饼已是前不见古人，后不见来者的创新产品，但在各路网红横行的月饼市场，凭什么引起消费者的注意呢？

兢兢二：

“大家都在跨界，如何跨出新意？”

如何把“敦煌”与“月饼”合理且巧妙的结合在一起？而不仅仅是硬“×”，想想都觉得头疼。

如何解决这两大问题，是这次项目的关键。

02

两大头疼问题，只需一个对策！

经过一番讨论、研究、思考、撕逼、总结之后，我们发现“中秋”与“敦煌”，存在一个发人深省的共同点：它们都在逐渐褪色。

中秋节自身文化意义正在逐渐褪色。吃月饼，送月饼，仿佛才是这个传统节日的至高主题。

敦煌莫高窟内的文化魁宝正在逐渐褪色。在许多世人眼中，其地位甚至还不如某些网红打卡拍照景点重要。

基于这个洞察，我们希望：让这些褪色文化，重新鲜活。让中秋滋味再次鲜活起来，让满是风沙的敦煌再次鲜活起来，我们需要搞件大事！于是，就有了这一场 “月光下的海市蜃楼”。

03

“鲜活色彩”才是文化最初的模样

沙漠奇迹般重新长出绿洲，敦煌壁画上凋零的飞天重焕绚烂，在天地间自在飞舞……当这样瑰丽的影像以真实的场景出现在眼前时，民族自豪感与对失落文化瑰宝的守护之心油然而生。

这也正是良品铺子的初衷：重现历史，鲜活文明，重新唤起公众对于敦煌风沙灾害的关注，唤起世人对于敦煌文化的保护。

光阴流转千年，莫高窟里的绚烂日渐黯淡，而历经岁月侵蚀的美，又再度在良品铺子中秋的创意与产品上复苏。良品铺子让所有人看到了一个民族品牌的气节，这样的故事值得被更多人看见。