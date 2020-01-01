舒肤佳拍了支“全是手”的片子：健康传中国

TOPic这次为舒肤佳拍了一条“全是手”的片子，来，先看片：

舒肤佳 健康传中国

一、疫情后的一些想法

2020年3月，中国各行各业慢慢开始复工的时候，不同媒体都曾经访问过创意公司的负责人一个问题：如何看待疫情后的品牌塑造以及内容传播的变化？

除了面对不可避免的挑战以外，TOPic几位合伙人一直持积极的态度看待疫情后的品牌世界。我们当时的回答是：

“有社会责任感的品牌会得到更多中国消费者的认同，而广告公司也应该去创造更多能为社会带来正面影响的内容。毕竟我们都希望中国在经历这次百年难遇的挑战后，能够成为一个更美好的社会。”

3月之后的发展超出了我们的预期 —— 中国人坚韧团结的大我精神，让经历创伤的社会迅速走出了困境。在全球的视野看来，对中国可能仍然充满着误解；但身在其中的我们，却实实在在地感受到中国正在变成一个更值得我们深爱着的国家。

所以当舒肤佳团队在6月份和TOPic谈到了“健康传中国”的行动时，我们连brief都没有看，就决定要参与其中。

二、让生活回到它该有的样子



舒肤佳的“健康传中国”行动带着非常明确的使命 —— 向1亿人普及卫生知识，养成正确洗手习惯。因为舒肤佳相信只有每一个人健康了，中国才会健康。

TOPic将这个使命转化为中国人一个非常朴实的愿望：“让生活回到它该有的样子”。

如何将这个国人的愿望与舒肤佳的使命紧密相连？

只有……

生活，才回到它该有的样子。

三、创作的一点感想



我们的拍摄同时在上海、成都和四川的乡村展开。跟随着舒肤佳的健康充电站到达中国的不同角落，记录了舒肤佳健康专家和工作人员，为市民、学生和孩子们进行洗手知识教育，以及搭建各种洗手的基础设施，切切实实地践行着它相信的事情。

在拍摄的时候，我们也捕捉到很多国人真实的场景。从下象棋的老伯伯到面馆的老板，许多视频中的生活场景，都是真实的人、真实的生活的实拍。从他们的笑容中，我们看到了生活真的在一步步恢复到它该有的样子 —— 美好的样子。



更多牵手时刻

这是TOPic在疫情后参与的一个极有意义的项目。我们能够感受到宝洁和舒肤佳品牌团队从上到下所有人对于社会责任的承诺和投入，更在看到最后完成的作品时感受到作为创意人的满足感：我们的作品，哪怕不能改变世界，也能让我们的生活变得更美好一点。



团队合照