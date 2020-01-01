小熊电器x聚划算欢聚日：穿越万年的奇妙小食光

在很久很久……大约3万年前，有一位原始人爸爸特别想“火”。拼尽全力的他，最终却换来了儿砸的无情嘲讽……公元20XX年，火星基地。吃够了“土豆刺身”的三位小哥，竟忍不住猛男落泪……

为此，小熊电器穿越时光，发起了一次从原始时期到火星时代的“救援行动“。

小熊电器 原始人篇

小熊电器 火星篇





原来，爸爸之所以想“火”，是为了给嗷嗷待哺的儿子做烧烤。可惜在钻木取火成功前，先点燃了儿子的怒火……而让三个火星男落泪的，则是遥远的母星美食……

幸好有“小熊餐厅”，用创意无限的萌家电将他们解救，并带去了一段无与伦比的“奇妙小食光”

“奇妙小食光”——正是影片所要传递的创意概念，也是此次campaign的既定主题。所以，接到影片的brief后，我们所有的思考都指向了一个问题：如何营造“奇妙感”？

考虑到用户对小熊电器的使用场景，已经具备一定的认知，我们决定将故事设定为：数万年前的原始人和未来的火星移民遭遇吃饭难题，当下的小熊餐厅主理人、暖心大男孩丁禹兮，带着小熊美食神器前去拯救——通过制造时间与空间上的错位，在增加影片可看性的同时，强化用户的品牌记忆，传递小熊电器为用户制造“奇妙小食光”的理念。

崩溃的原始人爸爸

开始“疯”言“疯”语：嘟哔嘟哔嘟哔嘟

小熊餐厅主理人丁禹兮

带着美食神器“小熊多功能料理锅”来了！

煎烤烙煮焗焖炒炸涮，食项全能一锅端

（小丁这贯口，可以啊！ ）

为疯狂原始人父子，开启“奇妙小食光”

下一站：火星基地





三位喷饭的小哥

发出了灵魂咆哮：

我想吃米饭、我想吃面条、我想吃馕饼

“小熊餐厅”老板小丁又带来了

“一个人，量正好”的小熊迷你电饭煲

以及和面机、电饼铛

为火星小哥，解锁“奇妙小食光”

看到这儿，是不是隐约听到经费燃烧的声音：又是恐龙，又是火星基地……是客户预算不封顶，还是后期团队双11做促销1折起？这里就不得不cue一下“疯狂”的肖田导演了。肖田导演工作室大胆采用了全新的影像技术——虚幻引擎拍摄。这可不是印象中常规的绿幕拍摄+后期合成，而是先完成虚拟环境的制作，在拍摄时结合实景，即时渲染，生成可实时观测的合成画面。奇妙的技术，不仅让主创们放飞了想象，还节省了前后期的压力，以及…….项目预算！

虚拟的山洞





以假乱真的火星基地





实时渲染的场景

当然，还要特别感谢小丁的全力配合与精彩出演，让团队在一天时间里顺利完成两条影片的拍摄。影片上线后，“小熊餐厅老板”小丁准时营业，强势带货！

截至发稿时，小熊电器#奇妙小食光#，微博话题阅读量已达1847万，讨论量已达8.5万。抖音点赞量、转发量已达8.6万，5.9万。

如果你也想像原始人父子、火星小哥一样，开启自己的“奇妙小食光”， 9月22日—9月24日，记得上手机淘宝搜索#奇妙小食光#，打卡小丁店长的“小熊餐厅”，解锁更多创意无限、呆萌可亲的美食神器！

花絮图