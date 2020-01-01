联想ThinkBook宣传片《前途》，与王源一起用热爱探索未知

《前途》
作为TFBOYS团队里的一员，王源是在大众视野里成长起来的，年少成名，星途也一片璀璨，在这背后，对自己的“前途”他曾有过哪些思考呢？
在联想ThinkBook携手品牌代言人王源，联合新世相共推出的《前途》中，王源不是作为艺人，而是作为“一名音乐专业的大二在读生”与大家围坐在一起，就“我的前途在哪里？”这个问题，真实讲述了他自己的心路历程。
很多人说11岁成名的他凭什么说前途，但对于“前途”他也有着同样的困惑。
小时候，别人说他“性格那么好，这么大方”、“这孩子，头这么大，聪明，”肯定会有前途。
但长大后，别人又说，“找到好工作才有前途”，而真正的前途在哪里？王源觉得，属于他自己的的前途，还是一片空白。
他羡慕音乐圈中才华横溢的前辈，能做出流传很久的音乐，这也是他对音乐的追求。
于是，为了自己的热爱，在19岁最红的时候大胆决定出国学音乐。
他告诫自己说“不要去想，做什么才有前途”，打破过往，去经历更大的世界。选择自己热爱的音乐就是“前途”。
关于更多年轻人的前途在哪里，联想ThinkBook在视频中也给了一个答案—：“2020中国年轻人走出的每一步，就是前途”。
《前途》预热海报
不出去走走
怎么会看到远方呢？
01
前途就在你渴望的
你热爱的事情里
02
前途在你
敢踏出第一步开始
03
等着你的，是你
从未想象过的前途
04
前途是你觉得
走到底了，还要再向前一步
二、新产品海报
年轻人创业
就要180度挺直腰杆
绝无哪怕15度的奉迎
后浪顶撞世界的方式
就是漂亮的面对一切冲突
青春是逆着刀锋的斗士
用挚爱磨出华丽的棱角
不破不立的年轻肝胆
敢用持久的电量，抵抗凌晨三点的时间
说出去的话，每一句都算数
为你的服务，时刻都在线
全接口包容无畏的心
我已接驳全世界