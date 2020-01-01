联想ThinkBook宣传片《前途》，与王源一起用热爱探索未知

《前途》



作为TFBOYS团队里的一员，王源是在大众视野里成长起来的，年少成名，星途也一片璀璨，在这背后，对自己的“前途”他曾有过哪些思考呢？

在联想ThinkBook携手品牌代言人王源，联合新世相共推出的《前途》中，王源不是作为艺人，而是作为“一名音乐专业的大二在读生”与大家围坐在一起，就“我的前途在哪里？”这个问题，真实讲述了他自己的心路历程。

很多人说11岁成名的他凭什么说前途，但对于“前途”他也有着同样的困惑。

小时候，别人说他“性格那么好，这么大方”、“这孩子，头这么大，聪明，”肯定会有前途。

但长大后，别人又说，“找到好工作才有前途”，而真正的前途在哪里？王源觉得，属于他自己的的前途，还是一片空白。

他羡慕音乐圈中才华横溢的前辈，能做出流传很久的音乐，这也是他对音乐的追求。

于是，为了自己的热爱，在19岁最红的时候大胆决定出国学音乐。

他告诫自己说“不要去想，做什么才有前途”，打破过往，去经历更大的世界。选择自己热爱的音乐就是“前途”。

关于更多年轻人的前途在哪里，联想ThinkBook在视频中也给了一个答案—：“2020中国年轻人走出的每一步，就是前途”。

《前途》预热海报

不出去走走

怎么会看到远方呢？

01



前途就在你渴望的

你热爱的事情里

02

前途在你

敢踏出第一步开始

03

等着你的，是你

从未想象过的前途

04



前途是你觉得

走到底了，还要再向前一步

二、新产品海报

年轻人创业

就要180度挺直腰杆

绝无哪怕15度的奉迎

后浪顶撞世界的方式

就是漂亮的面对一切冲突

青春是逆着刀锋的斗士

用挚爱磨出华丽的棱角

不破不立的年轻肝胆

敢用持久的电量，抵抗凌晨三点的时间

说出去的话，每一句都算数

为你的服务，时刻都在线



全接口包容无畏的心

我已接驳全世界