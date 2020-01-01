MAIA ACTIVE 新品广告：我这么独一无二，你却只关心我漂不漂亮？

我不是漂亮

配合其2020秋冬系列新品的发布，服装品牌MAIA ACTIVE近日推出了一支视频《我不是漂亮》，意在鼓励女性在“漂亮”标签之外，展示独一无二的真实自我。视频中7位博主出镜，展示自己不被定义、自信自洽的魅力。

自由职业者豆包是大码女孩XXXL的漂亮。她说：“你有你的精瘦，我有我的肥美。”

霏非是一名运动健身博主，也即将生产。撇开外界对孕妇各种“约定俗成”的期待，她已经准备好做一位辣妈了。

模特玩鸭是“你没见过的那种漂亮”。她说：“女孩没有什么必须要有的样子。”

身为选角导演的Ariel则“很会赚钱”。对于“女强人”的标签，她回应道：“现代人似乎都没有足够的耐心去了解一个人，几句话、几个词就把人定型了。”

Lucien是一个主流审美下的漂亮女孩，但即便是漂亮的外表里，也有“一周七练、把鸡胸肉打进牛奶喝”的自律。

Juan则在踏入30岁的那年，创立了一个名为”Fuck off 30″的公众号。在她看来，30岁应该从容不迫，还有时间去浪费，去做一些无意义的事。





后天双耳失聪的舞者梦迪不“听”从命运，她说：“不要因为我的耳朵就同情我，也不要因此降低标准说我棒。我不需要。”

一组“不漂亮”宣言海报也于随后释出。



















大众对女性的认可和褒奖常常集中于外在，“漂亮”“年轻”“瘦”是躲不开的标签。在这种背景下，MAIA ACTIVE试图通过品牌理念的传达，摆脱社会对女性的刻板印象，将视线由外转内，挖掘每个人内心深处的力量。