交通银行×第46届世界技能大赛：交出你的大招

「技能是推动人类文明发展的原动力，是全球共同的财富。」







一个特殊的Brief

2021年，第46届世界技能大赛将在上海举行。交通银行作为国家战略赞助商，#世界技能大赛#金融服务启动仪式，将于2020年9月22日在交通银行总行举行。在倒计时1周年之际，交通银行需要通过官方发声，对赛事进行推广，推动群众对大赛的认知，并为品牌年轻化打下战略基础。

一个主题，邀请有“技”青年与世界共振

世界技能大赛，各行业的顶尖人才都会展示自己的绝技。但我们发现，其实有“技”青年绝不只在赛场上，更遍布在各行各业中，低调于市井，就隐藏在我们身边。

经过生活的历练，普通的我们也练就了许多不被生活“难倒”的大招。同时考虑到交通银行作为国家战略赞助商，也是东道主之一，将热情邀请世界各国身怀绝技的年轻人在中国一展所长。基于以上思考，我们提出 “交出你的大招”主题，以东道主特色的功夫出招仪式，鼓励有“技”青年亮出绝活、一展所长。

一张主KV，彰显不同行业年轻从业者的“东道主”姿态

交通银行邀你一起放大招，让世界看到你的本事，不管哪一行，都是对生活的热爱。交出大招，让世界看到！

一个H5，奇巧互动让大家玩在一起



有共鸣、有记忆点的“80个脑洞大开的趣味大招”，让各行各业的年轻人纷纷加入秀大招的行列。H5上线一周，访问量超过50W。80个手绘大招icon，每一个都是亮点，感兴趣的小伙伴可以扫描二维码进入H5试玩。

扫描二维码，交出你的隐藏大招

（数英App用户需点击放大二维码后，长按识别）



以下为80个大招合集，你眼花了没？

一个话题，引出万千生活大招

交通银行与头条新闻共同发起#交出你的大招#话题活动，一起寻找民间高手，鼓励更多青年走上技能成才之路，为世技赛加油助威!

来看看网友们的“实力炫技”，奇葩大招才艺层出不穷引发热议，正应了第46届技能大赛的主题：一技之长，能动天下。

除了微博，热情的网友们也纷纷在官方公众号留言参与互动，成功拉新圈粉了一大批90后和00后，为品牌年轻化打下基础。

一条产品视频，种草“世技赛主题卡”



一次新的尝试

以往对于世界级赛事的宣传方式都偏官方，很难引起Z世代的注意和互动参与。此次交通银行作出了新的尝试，通过创意内容向大众输出“分享才华就是分享你对生活的热爱”的价值观，也帮助品牌成功破圈，在年轻化的道路上迈出了一大步。

2021年9月22日，第46届世界技能大赛将在上海举行，交通银行将延续“交出你的大招”主题，打造一系列活动，敬请期待。