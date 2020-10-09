人在茶在：豪横5升装奶茶，降世！

奶茶豪横5升桶是鹿裂在2020年3月新肺疫情爆发期间做出的一个案例。

之所以会决定做这款奶茶是因为在疫情爆发的时候，为了安全，大家基本都选择了不外出、相互之间也减少接触的方式来抵抗疫情，长达近2个月的封闭式自我管理，让很多人在疫情期间都产生了想吃好吃的，想喝好喝的东西的渴望。因为抓住了大家的这种想要“报复性消费“的关键点，让我们产生了想要做一款“超大型桶装奶茶”的想法。

为了以最快速度抓住这波趋势，我们从“想法诞生”到“产品上线”只用了短短15天的时间，最终在2020年3月5日正式上架“奶茶豪横5升桶”。一经上架就立刻在全上海迅速火了起来，之后更是掀起了一波全国性的“5升桶奶茶”热潮，让人在茶在上海门店的奶茶销量一度提高至夏季旺季的5-20倍，这波热度更是维持了近一个月的时间。

截至目前，#5升装豪横奶茶#的话题曝光量已经达到36,726,000+，各个平台的KOL也纷纷以“魔都最豪横”的奶茶做文章，大家记住了豪横奶茶，记住了人在茶在。

豪横5升装奶茶





创作人员名单：



Huafu、河豚、朱明君、晨晨





