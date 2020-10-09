人在茶在：豪横5升装奶茶，降世！

奶茶豪横5升桶是鹿裂在2020年3月新肺疫情爆发期间做出的一个案例。
之所以会决定做这款奶茶是因为在疫情爆发的时候，为了安全，大家基本都选择了不外出、相互之间也减少接触的方式来抵抗疫情，长达近2个月的封闭式自我管理，让很多人在疫情期间都产生了想吃好吃的，想喝好喝的东西的渴望。因为抓住了大家的这种想要“报复性消费“的关键点，让我们产生了想要做一款“超大型桶装奶茶”的想法。
为了以最快速度抓住这波趋势，我们从“想法诞生”到“产品上线”只用了短短15天的时间，最终在2020年3月5日正式上架“奶茶豪横5升桶”。一经上架就立刻在全上海迅速火了起来，之后更是掀起了一波全国性的“5升桶奶茶”热潮，让人在茶在上海门店的奶茶销量一度提高至夏季旺季的5-20倍，这波热度更是维持了近一个月的时间。
截至目前，#5升装豪横奶茶#的话题曝光量已经达到36,726,000+，各个平台的KOL也纷纷以“魔都最豪横”的奶茶做文章，大家记住了豪横奶茶，记住了人在茶在。
豪横5升装奶茶
创作人员名单：
Huafu、河豚、朱明君、晨晨
数英奖参赛项目说明——鹿裂邦联，创意代理商
【背景与目标】
冬季是奶茶行业的一个淡季，加上突然爆发的疫情，导致今年奶茶行业的运营更加困难。疫情期间，小区采用封闭式管理，大多数人也都减少外出和相互间的接触。因此，本次的目标是希望可以帮助我们的品牌人在茶在提高业绩，增加销量。
【洞察与策略】
疫情期间微博热搜话题讨论最高的就是“疫情过后的第一件事”，排名第一的是想吃火锅，排名第二的就是想喝奶茶。疫情当下，很多人的需求都被累积，强忍“报复性消费”。结合当下的氛围以及大家被积压已久的需求，因此诞生出了做一个“大型奶茶”的想法。
【创意阐述】
承接上面的观察，因此想要做一款普通奶茶10倍的量，一次满足消费者的心里，并且在视觉上和话题传播上也会产生更大的冲击力。
【结果与影响】
从3月初以上海为核心推出这款5升豪横奶茶，上线之后立刻在全上海火了起来，之后更是掀起了一波5升桶奶茶的热潮，全国很多城市如江西、北京、青岛、深圳，甚至其他连锁品牌的奶茶店也开始相继模仿5升桶，这波趋势也让人在茶在上海门店的销量提高了5-20倍，远超夏季（旺季）的销量，更是维持了近一个月。全网平台曝光量36,726,000+、互动量1,877,433（高达5.1％互动转换）、销量提升500％-2000％，超过三个公众号20W+的阅读量、微博话题页、朋友圈刷爆屏。