杰士邦也出了001？这场沉浸式展览让人上头

大家好,我是Mike。

听说杰士邦这位老司机又开车了,看完之后我Jio得有点上头。

就在昨天,杰士邦为了新品001PRO的发布,联合知名艺术团队墨子MOTSE、饿了么开办了一场沉浸式互动发布会,还有一场艺术展览——【瘾瘾作乐:OVER AND OVER AGAIN】,这阵仗搞得有点大。

这次杰士邦为新品001PRO的发布着实费了一番心思,听说「瘾瘾作乐 OVER AND OVER AGAIN」大型沉浸式新媒体艺术展有120分钟+的沉浸式体验,15件+的大型艺术装置,听起来就很酷炫。

而且这发布会现场的文案也是挺有意思的:(文字果然是开车的好手)

“你+我+001 PRO=瘾瘾作乐”

“独乐乐,不如瘾瘾作乐”

“深深的话我们浅浅说,长长的夜我们瘾瘾作乐”

特别是这句“不是每一只001都叫001PRO ”,这让我想起了特仑苏的广告——“不是所有牛奶都叫特仑苏”,是不是感觉有异曲同工之妙。





为了与其他的001区别,强调自己的001PRO更顶级,杰士邦大张旗鼓的开展这次发布会和主题展也是煞费苦心,不过确实让我记住了001PRO。

我们来看看这次现场,要不是远在杭州,我肯定是要去体验一番的,毕竟三大知名IP的合作,还是各路明星打卡过的MOTSE墨子艺术展,想想都羡慕在现场的朋友,我们在这是“隐隐作痛”,你们才是“瘾瘾作乐”。





发布会现场的一些照片,科技感与时尚感的融合,不过除了饿了么三个字,好像看不出来还有它的身影了,难不成是过来蹭一下热度的吗?还是包售后,买杰士邦,饿了么派送??

现场确实挺迷幻的,也不知道那些参加发布会的人当时在讨论有关于安全套的东西是一种怎样的心情?





除去发布会的现场布置,MOTSE墨子的沉浸式新媒体艺术展才是体验感十足,打卡圣地了,每一处都是大片即视感。

特别是这副名为《ENDLESS》的展品,将艺术与品牌主题之间的融合,体现出欲望倾泻,性这个话题好像也没有太隐晦。





现场颜色绚烂,冲击力强,可以说一场绝美的视觉艺术盛宴了。

或许有人会说好像没有看出杰士邦的存在,但就这场艺术展来说,杰士邦通过冠名MOTSE墨子帮社会树立正确对待性话题的价值观,在合理的尺度范围内表达欲望的发泄,引导受众去直观面对自己内心深处的欲望需求,链接自己与用户之间的关系。





不过网友还是一如既往地调皮:

说真的,今年杰士邦的大动作挺多的,跨界联名做得飞起,什么热点几乎也都会蹭一蹭,倒是作为同行竞争对手的杜蕾斯有点儿安静。

这次新品001PRO的发布,让我对杰士邦又惊奇了一次,品牌发展就是需要不断地突破自己,创新产品,然后加深与用户之间的粘性,这样才能不被过早淘汰,杰士邦与饿了么,墨子之间的合作向用户准确的传达产品信息,可以说是一次很好的体验。

注:图片素材来源于网络,部分见水印