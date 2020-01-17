不一样的联名组队出道，驰骋加倍畅爽的旅途

2020年9月，本是亚洲保时捷卡雷拉杯举办的时间，但今年的比赛，和许多国际活动一样都暂时延后了。在这赛事的空窗期，亚洲保时捷卡雷拉杯（Porsche Carrera Cup Asia）与可口可乐（Coca-Cola）共同推出了“加倍畅爽”（Upliftment, doubled）联名campaign，将赛车运动诠释的拼搏精神与可口可乐的畅爽带劲相结合，为车迷带去别样激情，同时也希望传递正能量，鼓励大家在后疫情时代以积极乐观的态度拥抱未来生活。

照片致谢保时捷提供

uplifting taste + uplifting drive = upliftment, doubled

担任本次campaign创意代理的，依然是来自盛世长城上海的团队。先来感受一下身披全新可口可乐涂装的保时捷 911 GT3 Cup 冲入赛道，在阳光下全速冲刺，实力演绎“加倍畅爽”后的极速狂飙吧！

口味与体验的交融在创意过程中，团队需要考虑的是：如何在赛车和可乐之间建立起感官上的纽带，从而直观地展现此次品牌联名主题，同时突破浅层面的品牌合作。赛车的速度，可乐的美味……创意团队要寻找的创意核心，是那种常规之外却也让人“哇”起来的，那就是——

声音

拧开可乐瓶盖，畅爽气泡瞬间带出的，是更为振奋人心的引擎轰鸣。此外，盛世长城为亚洲保时捷卡雷拉杯打造的第二支广告片也持续缔造热情不止，赛车手们友情出镜，演绎轰鸣不息的赛车激情。

保时捷与可口可乐的合作可追溯至上世纪 70 年代。传奇车手 Robert “Bob” Akin 在当时促成了两大品牌的首次融合，他驾驶可口可乐涂装的保时捷 935 和 962 所向披靡，登上过多个赛事的领奖台，包括著名的戴通纳 24 小时耐力赛。今年，亚洲保时捷卡雷拉杯虽然没有如期而至，往日人声鼎沸的赛场虽然空空的，但我们也和赛车手们一样，满怀热情和仪式感，期待着重新驰骋的那一天。

两大品牌用各自的影响力，与爱好者、消费者产生了破圈层的沟通。将亚洲保时捷卡雷拉杯，与可口可乐标志性的红白罐身巧妙结合，淋漓尽致呈现这一亚洲顶级单一车型赛事中的热血画面。除了在电商品台推出联名限量产品秒售罄，更是获得了来自各路媒体、大V和KOL的好评转发，带动了社交平台的“自来水”与优秀口碑。

照片致谢保时捷提供

引擎声推起的，是对于速度的向往，跑车在赛道上划出的，是加倍畅爽带来的能量。“跨界营销已经不是简单的A+B模式了，从品牌客户到消费者，都不再会为流于表面的合作鼓掌。作为代理商，我们应该在品牌文化与产品设计之间，挖掘出兼顾内外的营销模式，建立强大的商业文化、乃至情感纽带，才能助力联名品牌收获更大的价值。”盛世长城上海总经理吴珊昀（Sandy Wu）说道。