中国平安 × 五条人烧烤摊唱聊会：条条条条条大路通小镇

又是一年夏天，抓住夏天的尾巴，我们与五条人乐队又带来什么不一样精彩？

今年夏天我们希望针对下沉市场，切入小镇青年，从健康、出行、消费三个维度，推出系列平安旗下国民首选产品，打造年轻化品牌口碑。



在洞悉小镇青年与城市青年的「壁垒正在逐渐消失」，小镇青年生活方式，越来越接近城市生活。我们希望以「其实人人都是小镇青年」为情感中心，走进小镇生活，感受小镇之美，而平安守护每一个人，无论你身在小镇或是来自小镇，每个人都有相同的小镇底色，一起去追逐梦想。

本次传播战役中，INFINITYGROUP携手智族GQ共创了一场别开生面的音乐故事会。

条条条条条大路通小镇

海风、穿白裙子的姑娘、电瓶车的后座……什么才是你心中的小镇记忆？

说再多不如戳正片和五条人一起回小镇去。



由GQ拍摄执行

小镇，是很多人心中难以割舍的美好，是一份难以忘怀的心情。

唱聊会结束了，小镇生活在继续。

除了有同款小镇记忆，还有「县城靓仔生活箱」。

扫描下方二维码，一起get一下靓仔生活有一套，小镇处处是大道。

扫描二维码，和五条人一起重回小镇

（数英App用户需点击放大二维码后，长按识别）



每个人走到哪里都能续写小镇故事的美好。

定格小镇之里，小镇之外的美好瞬间，条条条条条大路通美好。