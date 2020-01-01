自信还是茫然，羞涩又或者大方……

校招季已经进入尾声，你还记得第一次参加面试时的场景吗？

坐下来，一切将从那声“同学你好”开始。

时光倒流，伴随着一声声“同学你好”，画面回到与“你”初见面试的那个时刻。

2003年，毕业于计算机专业的陈丽娟同学希望加入阿里巴巴，虽然当时中国互联网行业才刚刚起步，但她相信一定会有未来，她想“赌一个未来”。

2011年毕业的徐笛同学，想做一个对地球有用的人。

2012年毕业的施兰婷同学深信“国潮兴亡，匹夫有责”，希望以年轻热血助力中国传统文化产物走向世界。

2014年毕业的雷宗雄同学，出身于农民之家，希望能让中国农民有一天不用再看天吃饭。

2015年毕业的黄建龙同学，想要为世界带来微小而美好的改变。

2018年毕业的胡晋同学，来到阿里就是想做无人驾驶，他相信这是人类物流和交通的未来。

时过境迁，画面回到2020年应届生刘大伟的面试现场。

“你为什么想要加入这里？”

“因为这里机会很多，我想在这做一些你们没做过的事。”

这不仅是2020年参加面试的刘大伟的回答，也是历年来加入阿里的同学们共同的回答。

加入阿里至今，03年毕业的陈丽娟同学已经是阿里巴巴副总裁，“赌未来”的女孩成为了那个“未来”，从创造购物车到天猫精灵，不断突破。

11年毕业的徐笛同学已经是蚂蚁森林初创团队中的一员，成为了对地球有用的人，更带动了5.5亿人，用手机为荒漠种下真树。

12年毕业的施兰婷同学现在作为天猫市场部小二，发起国潮行动，让年轻人以国为潮。

14年毕业的雷宗雄同学，现在是阿里云“农业大脑”开发者，把人工智能应用到田间地头，为中国农民实现减负增产的理想。

15年毕业的黄建龙同学，已经是支付宝创新支付团队的一员，用科技改变10亿人的支付方式。

18年毕业的胡晋同学作为自动驾驶实验室工程师，是达摩院95后科学家，致力于无人配送事业。

“同学，你好”只是一个开始

“来阿里，它终将成为同学，你好了不起！”

“拥抱变化”——幕后的我们

《好事多磨》之前期筹备大讨论

制片：牛哥，等下拍你了，快来听下brief~

牛哥：在路上，哞~

“客服”上钟了，时间2003年。