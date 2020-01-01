关于家庭保障怎么讲，招商信诺给出了新答案

说到保险广告，很多人会想到各种煽情的桥段，或者严肃科普性的内容。

比如，以「催泪」出名的泰国保险广告，一直是保险传播的参考模范，但是这类广告除了剧情感人，观众很少能记住背后的保险品牌。而科普类的保险广告要么过于强调品牌，易引起观众反感；要么输出的内容太专业，难以让大众消费者理解。因此，保险品牌在传播中应该寻找怎样的切入点，使品牌和创意完美结合起来，让大众消费者接受并理解，是保险品牌在传播中需要思考的问题。

招商信诺人寿作为一家中外合资的保险公司，凭借其海内外强大的医疗服务资源网络，深耕健康保障类业务，近来通过一套组合营销，建立了家庭保障的形象。

由于金融保险行业的监管程度高，且行业壁垒较小同质化严重，单从产品而言难以做到精细的差异化区分。那么从品牌本身出发，能做的传播切入点是什么？保险品牌该如何传播？

通过招商信诺人寿和 NPLUS 深圳团队对品牌及产品的深度挖掘，以及结合现有购置保险的受众，更多是为家庭其他成员出发做考虑。最终确定以家庭保障为传播核心理念，强化品牌在家庭保障中发挥的作用和形象。

为了让消费者可以更直观地感受家庭保障的概念，此次的传播主题不仅要回归大众的日常生活，还要让他们有共鸣感。在前期的调查中发现，父母总会默默地为孩子做一些长远的规划，但孩子在当下都感受不到，只有长大以后才会理解父母的苦心。洞察到这一点后，结合招商信诺人寿为用户提供生命周期内的保障产品和服务，并且针对每个家庭情况给到科学的配置方案。

最终推导出此次传播主题“为之计深远”。这里的“之”指的不仅是儿童，也指每一个中国家庭——招商信诺人寿犹如家庭中的父母，父母保护孩子，招商信诺保障每一个家庭。





个人保障：一个H5带动个人规划思考热潮

在组建家庭前，很多人都会先做个人的规划。

因此在传播中，首先推出的是测试个人的远见程度的H5趣味小游戏。通过设置12道与日常相关的问题，引导用户回顾自己为生活规划的经历，从而感受到“个人计深远”的重要性，也为后面家庭保障的概念传播做前期的预热。

家庭保障：一支视频讲清“父母之爱子，则为之计深远”

视频主要讲述在父母的「计深远」下，孩子学会了独立、自律和勇于选择，最终成长为一个有责任感的人，并为自己的家庭「计深远」。通过截取成长中的三个重要时刻，从情感层面与大众建立共情力，同时在理性层面向用户传达保险保障理念。最终获得百万级的播放量，以及社交媒体上对家庭保障概念的广泛讨论，在大众认知中建立了深刻的品牌记忆点。

一谈到家庭保障，很多人会优先为孩子配置保险，但其实应该优先保障家庭中的主要收入来源者。

在保险领域，类似这样的误解还有很多， 招商信诺开发出“336人身保险购险指南”，为客户解决怎么买保险的问题，通过母婴及家庭教育类圈层垂直型账号投放，深度普及336原则，让大众在接受到家庭保障的科学概念时，也形成对品牌专业度的认知。

通过前期以H5的形式从个人角度传播“计深远”主题，引发泛人群对自我规划的思考，到第二阶段由个人延伸到家庭，以TVC传播“计深远”概念，引发大众对于家庭长远规划的思考，同时联合知名KOL普及科学的336保险配置原则。整个传播过程，从广度和深度，多方位传播，声量逐级扩散增强，并成功将保险意识及知识传播出圈。截止到8月10日，微博上#为之计深远#话题页的阅读量已达到一亿，且评论都以正面为主。

微博话题





KOL推文的UGC

保险是一个有温度、有情感的产品。它不仅保障着一个家庭，还承载着父母为子女深谋远虑的爱意。此次招商信诺洞察到父母为孩子深谋远虑的爱意，打出“为之计深远”概念，通过从个人保障到家庭保障层层递进和深度科普专业知识，让更多人了解到科学的家庭保障概念，成功对品牌建立起认知度和信赖感。

家庭保障是招商信诺人寿的重要服务环节，作为一家专业、稳健、创新、以健康保障为专长的中外合资寿险公司，招商信诺人寿一直以来为家庭提供专业的保险保障服务。希望通过优质的产品和服务，让每个家庭都能掌握对美好生活的主导权。



