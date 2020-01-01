2020，滴露从消杀走向了“拆家”

全民CP的时代，天猫也不例外。刚过去不久的天猫超市大牌CP日，滴露成功牵手阿道夫，嗑了一把硬核夏日限定。

正经CP不光谈情，更谈理想

2020年，滴露消毒液步入清香时代，着重产品功能之余提升了居家消毒的美好体验；阿道夫新品在天然洗护的背书下加入了国际调香匠艺。面向25-35岁追求高品质生活的女性群体，滴露与阿道夫目标在带货新品以及塑立品牌高端感，而在品牌品质与TA之间建立联系，“体验”一词是关键。

极光报告表明：高品质产品注重用户的消费体验和精神愉悦，从产品层面增强用户的幸福感和获得感，从设计层面满足用户在新生活场景下的需求，从服务层面不断提升用户体验，借此收割年轻消费群体的热爱。

基于体验感做出升级换代的新品们，解锁了用户使用新场景；使用感与幸福感的流通性，则帮助目标人群在品质生活之上，实现美好理想。

硬核拆家，5分钟看见理想

理想虽然看不见摸不着，但滴露与阿道夫作为理想生活的介质，我们需要把产品“品质→改善→美好”的因果逻辑，以一种具象化的呈现被用户看见。第一时间，我们匹配到了与家居、品质、改变等词汇高度关联的节目《梦想改造家》。联合《梦想改造家》设计师王平仲、B站头部生活家居UP主Eclife，为品牌粉丝打造理想的生活居住环境，深入改造过程植入品牌。

5分钟#看见理想生活#的视频影片，便是本次Camp核心武器。

锁定有明确理想生活进化需求的三口之家老屋进行爆改





改造影片中软植入产品特写镜头，融合居家场景





改造前与改造后对比





屋主对于理想生活的阐述，起点题之用





B站视频：https://b23.tv/BV1C541187Fi

滴露官方微博：https://weibo.com/1974604823/Jf93cwoMA

王平仲：https://weibo.com/3123066874/Jf8Yv6Spk





从无序到整齐、脏乱到洁净、阴暗到明亮，爆改视频直观地呈现了普通人是如何实现理想生活的，同时也通过产品软植强化TA场景使用意识，为品牌产品和品质生活构筑了一座桥梁，拔新品牌高度。截止到2020年8月17日，滴露、王平仲、EClife意思生活所发布改造视频的总播放量已超过311万，反响斐然。

硬拆家，软植入，为一件消杀产品“拆”一座房，以小见大是真理。

看见还不够，五感都来凑

为了让用户沉浸式感受“理想”，除了与王平仲的神仙联动，我们还动用了生活中的每一面感官，联合视觉、嗅觉、味觉、听觉、触觉等多个品牌跨界互动，用千万曝光扩散战役影响力。

七大跨界品牌以及滴露联乘海报





蓝V延续滴露理想生活的创意主题，于微博平台阐述自身对理想的定义，并送出滴露X阿道夫定制礼包，在传播末尾阶段再次聚拢流量，宣告收官。

正如海报视觉所展现，斑斓的花朵，清新的绿色，艾迪霍克借此次滴露Camp告诉你：理想生活可以被看见和实现。

线上电商战役，我们从线下“拆家”做起，艾迪霍克用实际行动表明，电商Camp考量的是数据结果，更考验脑洞存货；我们要的不仅是一次销量为王，而是可持续的品牌声量。

——艾迪霍克：从线上到线下，从IP到视频，从传统到革新，我们致力于为客户打造全方位的品牌创意与推广方案，定制发展策略与设计服务，为品牌再塑新高度。