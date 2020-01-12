麦当劳拍了一则《后浪》续集片





大家好，我是Mike。

2020假期结束了，听说《后浪》居然出了续集片？？？

来看看这则网传的《后浪》续集片：

害，原来只是麦当劳的一则“后浪炸鸡”广告片。

看到何冰出现的第一幕，我觉得完全就是《后浪》啊？而且全文也是以何冰自述为主线：

广告开头便是——

你以为我是来演讲的，其实今天，我是来打call的。

这灯光，还有何冰的背影，不接着看下去我当真认为是《后浪》2。

中间部分将新一代人的特征热血地讲出，足足有后浪片里的气势，这文案似乎也有点儿相似——

新一代 ， 他们说你还嫩，你说够嫩才敢折腾

新一代，对自己从不手软，千滚万揉，无惧蒸烤

新一代，是热爱，就百分百投入，当然经得起品味

新一代，是历练，就不怕更猛烈，火候到了，出手就炸

最后居然来了一次大反转——

说的就是你，新一代，麦麦脆汁鸡，黑科技加持，够嫩够炸够入味，麦麦脆汁鸡，我为你打call。

后浪们的专属炸鸡？只能感慨正在吃养生餐的前浪们伤不起。

麦当劳此次将后浪话题与麦麦脆汁鸡联系在一起，还请了何冰来为自己的产品打call,也是为了凸显自己产品在更新换代，搭载后浪话题打造成专属于后浪的炸鸡。

我猜测这次假期之后，后浪们大概急需一份炸鸡拯救颓废的生命力，所以后浪不是后浪而是甘愿被割的韭浪了。

对于这次的后浪炸鸡，网友这样看——

没错，作为资深级的视帝级演员，来代言这种产品，还拍摄这样带些许搞笑的广告似乎有点儿掉身价，大概就是韭浪不割白不割，炸鸡好吃就ok，有时意想不到的搭配也挺可爱的。

作为世界数一数二的快消食品行业领头羊，麦当劳近几年为自己的系列产品也是做了不少的营销，虽然比不过肯德基的营销频繁，但也在不断尝试。

比如麦麦脆汁鸡新出的时候打造的5G炸鸡概念——

（当吃东西的时候还能知道它的黑科技理念，是不是感觉手里的炸鸡更香了）

再比如麦当劳与Travis Scott联名，还出了一系列的周边——

作为潮流界顶级艺术家，这一波联名着实令人意想不到，本来就买不起的潮牌，这下被大家吐槽连麦当劳都吃不起了。（联名套餐真的好贵~）

看到那些为了得到联名海报的神操作也是够沙雕的——

我感觉找到了副业？

说实话，近几年的麦当劳不仅在食品上还是广告上，都会让人眼前一亮，它家的麦麦系列也的确受到消费者的喜爱。

这次虽然不是新品广告，但是印象还是非常深刻的，当一贯严肃的何冰老师变得可爱十足，说着直接了当的新一代麦麦脆汁鸡的广告语，听得我都忍不住要去买了。

注：图片素材来源于网络，部分见水印