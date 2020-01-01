小黄人x苏泊尔：黄不了私厨

最近，意合众创为苏泊尔和小黄人牵手了IP合作。

原本作为电影里配角的小黄人，出道后即席卷了世界各地，可以说是近10年来最成功的的动画IP，快消、时尚、玩具所有你能想象的场景，几乎都有他们的身影，那么小黄人究竟为什么能俘获市场成为超级IP呢？

单从icon本身来说，独特的个性标签应该是小黄人最抢眼的点，概括起来就是“蠢萌贱”，不得不说的是放在当下这个标签也几乎涵盖了大热的要义，所以小黄人放在哪里都会火。

另一方面当下的消费主力，90后年轻消费者对于小黄人可以说尤其钟爱，几乎没有人不夸它“可爱”。但其实仔细看，90之后的消费者是互联网娱乐的暴风眼，拥有很多特性：自黑、恶搞、开放、自由等等，嘻嘻哈哈认认真真，喜欢“呆蠢萌贱”但又带一些正能量，这种特质放在小黄人身上同样适用，所以年轻受众钟爱小黄人也不无道理，在小黄人身上看到了自己，甚至通过小黄人来展示自己。

此次苏泊尔携手小黄人，着实萌翻了一众大可爱。联名的全新的商品设计，为苏泊尔增添了活力的视觉传达，天真快乐的小黄人与下厨的乐趣巧妙结合，黄不了私厨，轻松让大家Hold住每一次下厨。

从销量上看，定制款泡面锅、保温杯尤其戳中大家的胃，不少网友抢单晒单，秋冬的暖胃养生局可以随时组起来啦。

与高势能IP合作，品牌确实能“省事不少”，从短期来看，既能够保证关注度、话题度的大众化覆盖，也能拉动销量的增长，这也是品牌与IP合作跨界的首要考虑点。

但跨界营销的本质还是不同文化的碰撞产生火花，长期来看，优质的IP足够有价值有影响力产生长尾效应，为品牌IP价值资产进行积累。

小黄人与苏泊尔的“高萌”合作，也是品牌一次多元化产品、多元化情感链接的尝试，努力抓住年轻消费者的心智，当年轻消费者开始下厨，关注厨具用品，通过这次IP合作先抢占他们的品牌心智，不失为一个巧妙的时机。