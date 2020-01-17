「Samsung Galaxy Z Fold2 5G中国新品…

是一场手机发布会，还是一场在科技的宇宙中沉浸的星际之旅；

随着AR技术的发展和目前疫情影响线下活动难以开展等原因，越来越多的品牌接受或者倾向于线上发布会，感谢杰尔集团选择霍巴科技，在此次发布会中制作XR虚拟内容部分。

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Samsung Galaxy Z Fold2 5G中国新品发布会-精彩花絮

一

OPENING

折叠银河，技术加持下的宏大叙事

一开场，以「Fold」的方式开启一扇神秘折叠之门，光影映射间，三星电子大中华区总裁，崔胜植先生从其中走出，带所有人来到一个真正的Galaxy空间，宇宙在你身旁闪烁，星系在你脚下旋转，场面宏大，画面精良，利用XR技术，发布会一开始就构建了一个宏大的叙事背景。

二

产品亮相

灵动、唯美，科技与艺术的完美演绎

由于产品先期已经亮相，在简短开场白后，崔胜植先生直接带来了产品的亮相。可以看到这一次在Galaxy感十足的场景映衬下，产品似乎被赋予了生命力，缓缓飞入画面，来到Speaker身旁，第一眼，像蝴蝶飞过；第二眼，像驶向未来的银河方舟。

三

产品讲解

无界想象，从银河到现实

产品讲解期间，手机一直以AR方式悬停在画面中，随着摄像机视角的移动，产品本身的光影变化也极为真实，甚至有那么一瞬间让我们忘记技术与现实的界限，讲解最后，整个场景由银河渐变为Thom Browne的舞台，似乎有种一秒入秀场的错觉。通过XR技术将现场扩展于无界宇宙和现实所在，配合发布会故事的讲述，打造沉浸感。

四

转场

折叠空间，折叠未来，折叠无限想象

开场老板是从「折叠感的大」走入，而「折叠」正是贯穿于整场活动的视觉印记。每次转场，都是Z Fold2 5G新品为我们折叠了一次空间，进而打开一个新世界，新可能。

ENDING

虚拟大屏，让空间不再受限

以价格公布作为结尾，整场发布会完美控制在了40分钟以内，干货满满，不拖沓。以AR形式将虚拟大屏幕置入场景，完美解决了较小空间内的大场景需求。让发布会不再为“空间”发愁。

细节

当AR模型在场景内游走飞过的时候，Speaker身上所被投射出的真实阴影都让整个过程的真实感倍增，也正因为采用了XR的制作技术，才让这一切得以成为「现实」。相较于传统的绿幕技术，XR混合了MR和AR等技术方案，真正将虚与实结合起来，带给大家身临其境的「临场感」。尤其是转为线上活动后，各种R的兴起带来了许许多多线上活动的新趋势，而这一次的三星发布会，正是近期大热的XR解决方案的完美呈现。





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Samsung Galaxy Z Fold2 5G中国新品发布会-全程视频



结语

一场发布会执行的背后，其实是策划、导演、视觉、渲染、跟踪、服务器、摄像等多团队的配合磨练，视觉内容是否足够炫酷？定位跟踪是否流畅自如？实时渲染画面是否完美适配？能否调动Speaker还原传统线下演讲的兴致和习惯？2020的下半年，让我们一起不断进化，拥抱技术，拥抱变化，拥抱未来。

-END-