SeenVision 品牌全新升级

Seen,To be seen.见所未见





过去，SEEN作为一家动态视觉设计事务所，

在探索中不断成长。

在一路发现和探索的过程中，

我们坚持着专业的实力和态度，

为大家带来绝对新鲜的创意设计，

以及更丰富的视觉体验。

面对更多元的价值追求和环境变化，

我们对品牌进行了全新升级。

下面，就跟随SEEN君的脚步，

在新的一年，再一次认识我们！

01 LOGO 焕然一新





我们对LOGO进行了重新调整，

使其在整体上更为简约时尚，利于识别展示。

02 微信/网站头图 新意呈现





全新的微信头图采用动态形式，

更直观的为观者展示新LOGO；

SEEN网站全新上线，

并用“S”做了酷炫的首页头图设计。

我们以Seenvision 的首字母S做为创意起点，

横向的多层次曲线，丰富并呼应了字母固有走向。

3D效果不但体现了空间的延展性，在材质上特别选择了温润的3S质感，

增加舒适感和亲和力。颜色运用近两年流行的全息色，

做为点睛之笔增加一抹时尚未来的气息。

官方网站：http://www.seenvision.net

03 办公环境 装点一新





新的办公地点被悉心装饰

帮助小伙伴们在超赞的环境中更愉快的工作（当然少不了妮妮酱～）

而且谁说装饰只能用实物？动画才是我们的必杀！

（别问我为什么，动画师逼我加上这句的！下边的视频是重点！！！）





先用一段视频760°完整观赏：

“Seen,To be seen.见所未见”

作为我们的slogan，我们期望：

在继续创作更多让大家感到新鲜的作品的同时，帮助我们找到或成为更好的自己。

未来，请多指教。

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Seen，to be Seen;

SEEN 见所未见

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