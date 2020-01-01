星展银行五十周年品牌重塑整合营销

你可能已经发现了，多数人已经很久不再去银行排队，甚至可能已经找不到银行卡了，但银行依然无时无刻地地为用户提供财富管理的服务。这种现象是由数字化革命发展带来的变化，银行业从根本上被重新定义了，银行和用户的关系被重塑。那么，银行业将如何应对这一变化？星展银行带来了全新的品牌重塑答案。





今年，星展银行藉成立五十周年之际，发布了品牌新战略——“Live more, Bank less”，揭示银行业新形态的时代已经到来，揭开了全新的品牌与用户关系重塑战役。





过去十余年，星展银行作为亚洲领先的金融服务集团，立足亚洲，“带动亚洲思维”（ “Living, Breathing Asia” ），发扬亚洲的优秀传统；十余年来，星展银行自身业务长足发展，业务版图也从亚洲扩展至全球。自2014年以来，星展银行开始实施被认为是银行业最全面的转型计划，内容包括以数字化为核心、旅程思维、文化改革以及一整套衡量数字化对利润影响的方法。就在刚刚过去的8月，星展银行被《环球金融》评为“全球最佳银行”，成为新加坡乃至亚洲首家获此殊荣的银行。





业务的发展与成功转型，也对星展银行原有品牌定位“带动亚洲思维”（ “Living, Breathing Asia” ）提出新的要求，需要品牌战略与主张能符合、配合并支持现在与未来银行的发展蓝图。经过系列严谨的调研与创意发想，星展品牌定位也在2018年被重新定义成为 “Live more, Bank less”。 “Live more, Bank less” 按字面意思直接翻译，是 “更多享受生活，更少银行服务” 之意。作为银行，提出 “更少银行服务”，是旨在通过这种有争议性的提法，制造话题，从客户角度出发，启发客户和公众思考银行服务的本质是什么。





配合集团 “Live more, Bank less” 的品牌定位在中国的落地与推广，星展银行（中国）有限公司（下称星展中国）在集团成立五十周年以及星展中国扎根中国25周年这一十字路口，围绕自身转型，结合了多个渠道及平台，针对自身在中国的核心受众人群，多维度地进行了一系列整合营销活动，在新时代新机遇下，从产品到品牌，完成了新的彻底转型。

在一系列的营销活动中，星展通过微信端的传播获得了30万指数增加，百度指数在宣传期间上升了200%，通过在北京、上海两大主要市场的广告牌展示，达到3000多万次的曝光，超过1000万人次看到星展的品牌广告，酷狗音乐星展歌单（遇见你，是我的“星“运）上线当日即获得23.2w的点击量，同时，通过两次点击量均在800万以上点击的直播活动，使得在各领域角度均有大幅度的品牌传播提升。





整个营销活动从传统营销出发，注入互联网营销的新气象，围绕品牌重塑，从线下到线上，从PC端到手机端，更进一步贴合中国特定人群并符合国内特有的监管要求，从举办世界级大会开始打响第一炮，进以硬广和公关传播为核心重点，在贴合星展客户大众用户习惯的同时，更是闯入年轻人阵地，为“千禧一代”的潜在客户进行了品牌传输，完美完成了品牌升级，提升了品牌认知。





星展银行一直都在前进的路上，在五十周年之际，星展通过这一系列的营销活动，重新定义了品牌本身，并且获得了流量、影响力以及客户的认可，展现出星展不同于传统银行的一面和跳出固有思维的初步尝试。 “Live more, Bank less”这不只是一个品牌口号，更是星展银行对客户的承诺。