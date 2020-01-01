知+ 案例丨知乎 × DJI 大疆/机甲大师 Robomas…

机器人技术综合了多学科的发展成果，其中教育机器人多指通过设计、组装、编程、运行的机器人，用于激发学生学习兴趣、培养学生综合能力，教育机器人的概念一直炒得比较火，市场上各种产品层出不穷，但是教育类产品最为难做，要思考的东西更多。
2019 年 6 月 12 日，DJI 大疆推出旗下首款教育机器人：机甲大师 RoboMaster S1。与此同时，@ DJI大疆创新 在知乎站内发起关于新品的提问「如何看待大疆创新发布首款教育机器人机甲大师 RoboMaster S1？」并在问题下方围绕新品面向热爱大疆、热爱机甲的用户展开了全面的功能科普与技术答疑，希望机甲大师 RoboMaster S1 教育机器人能够让用户享受竞技乐趣的同时，了解人工智能和编程知识。
知乎上聚集着大量热爱科学、喜欢探索的科技发烧友，向来「文武双全」的他/她们在知乎不断地发问与解答，使知乎站内沉淀下来许多的「宝藏问答」，通过知乎内容的持久生命力为知+ 提供了丰富的内容源。
在与时俱进的今天，知乎上的那些「宝藏问答」仍然能够通过知+ 被重新唤醒，DJI 大疆旗下首款教育机器人也顺势被那些乐于「寻宝」的用户发现，成为永不过时的「心头好」。
知式分解
Step 1：找到那个直击用户的问题
挖掘出@ DJI大疆创新 在知乎站内发布提问「如何看待大疆创新发布首款教育机器人机甲大师 RoboMaster S1？」，我们看到问题的日志，是 2019 年 6 月创建的产品提问，在站内已经有一定周期的流通，问题锁定关注「大疆」「机甲」「教育机器人」「儿童教育」「科技」等标签的潜在用户，复用该提问的关注度覆盖对产品感兴趣的用户池。同时受内容的兴趣和专业度的影响被收录在领域专题，提升了公信力和口碑背书。
Step 2：旧问新答重新唤醒 TA 记忆
「旧问新答」唤醒用户记忆，焕新产品感知。通过对其历史提问进行二度创作，将回答内容绑定知+ 重入大众视野，收获大量内容曝光、阅读与互动，用户积极在问题下方回答进行内容自答与评论，主动互动了解产品购买途径，对产品表现出明显的兴趣。我们从评论区看到，用户对大疆和机甲相关内容的关心和兴趣度很高，从侧面提升品牌口碑和产品知名度，有效促进后端转化。
Step 3：知+ 内容加速，精准转化 ROI 大幅提升
应用知+ 在回答内容中内置产品介绍和购买插件，通过内容推广形式精准触达目标潜客，有效解决用户消费决策，收获正向转化效果，半年内收获 13536 次阅读，单次阅读成本约 0.3 元，产生 737 次插件点击，插件点击成本约 5.4 元，达成用户的精准转化， ROI 大幅提升。
营销成效
知乎就像一套「十万个是什么」「十万个为什么」以及「十万个怎么办」的内容合集，用户乐于信赖知友的解答，也乐于在消费之前先上知乎。那些提供给消费者的好物与好内容正在通过其过硬的产品实力与用户的口碑反馈为更多的消费者带来解答，这些在知乎站内沉淀下来的内容也通过知+ 被不断地提及与翻新，让好内容随着时代的脚步沉淀与蔓延。