知+ 案例丨知乎 × DJI 大疆/机甲大师 Robomas…

机器人技术综合了多学科的发展成果，其中教育机器人多指通过设计、组装、编程、运行的机器人，用于激发学生学习兴趣、培养学生综合能力，教育机器人的概念一直炒得比较火，市场上各种产品层出不穷，但是教育类产品最为难做，要思考的东西更多。

2019 年 6 月 12 日，DJI 大疆推出旗下首款教育机器人：机甲大师 RoboMaster S1。与此同时，@ DJI大疆创新 在知乎站内发起关于新品的提问「如何看待大疆创新发布首款教育机器人机甲大师 RoboMaster S1？」并在问题下方围绕新品面向热爱大疆、热爱机甲的用户展开了全面的功能科普与技术答疑，希望机甲大师 RoboMaster S1 教育机器人能够让用户享受竞技乐趣的同时，了解人工智能和编程知识。

知乎上聚集着大量热爱科学、喜欢探索的科技发烧友，向来「文武双全」的他/她们在知乎不断地发问与解答，使知乎站内沉淀下来许多的「宝藏问答」，通过知乎内容的持久生命力为知+ 提供了丰富的内容源。

在与时俱进的今天，知乎上的那些「宝藏问答」仍然能够通过知+ 被重新唤醒，DJI 大疆旗下首款教育机器人也顺势被那些乐于「寻宝」的用户发现，成为永不过时的「心头好」。