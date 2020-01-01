Apple Watch：健康的未来，现在戴上



视频来源：新片场

9月16日，Apple举行了2020秋季新品发布会，并推出一支关于新品Apple Watch Series 6的宣传广告片《It Already Does That》。

片中，“它”穿梭于时空中，并大胆畅想未来智能手表应该具备哪些高科技，但屡屡被打断。因为现实告诉“它”，Apple Watch Series 6早已将这些功能全部囊括。故而整支视频就以这样一种诙谐有趣的方式向我们展现了Apple新品一系列的功能，如随时随地测量血氧、追踪睡眠状况、报警以及心电图检查等。

01

“想象未来，它可以追踪人的睡眠状况……”

“不好意思，它已经做到了。”

02

“想象有一天，有个配有光学传感器的东西，可以随时监控你的心虑，一旦察觉心率过低就会发出警报……”

“它已经做到了。”

“那心率过高时呢？”

“它已经做到了。”

03

“环境过吵给你发送警报……”

“我刚才就收到一条警报了。”

04

“想象未来有一天….别打断我……不，你可以显示心电图？”

“它已经做到了。”

05



“假如一只熊将你赶到了悬崖边，它可以自动报警吗？”

“它已经做到了。”

06

“再想象一下，未来有一个微型设备可以利用红外线测试你的血氧……别告诉我也已经做到了？”

宇航员亮了亮他的表盘，“它已经做到了。”

对此，“它”不免更为挫败，最后干脆自嘲道：这可真逗。不过也不得不承认，Apple Watch Series 6的功能确实很强大。

最后，健康的未来，现在戴上！