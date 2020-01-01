思加图×中国航天：时尚潮鞋破次元登天，耀到外太空

原标题：中国航天x思加图：破次元跨界，带着萌宠耀到外太空

数英奖参赛项目说明——SIXSIXSTUDIO，创意代理商

【背景与目标】

延续STACCATO FW2020 时空旅行的主题概念，如何深化品牌诉求，强化品牌印记带来更多差异性，进而吸引潜在的年轻客群，是STACCATO的品牌初始的跨界需求。

【洞察与策略】

STACCATO品牌关键词是闪耀、精致、新鲜，品牌核心消费群体以85后为主，潜在人群覆盖90-00后的Z世代——这一阶段的人群有着强烈的民族认同感，尤其关注国家事件；喜欢国潮、热衷圈层文化，喜爱二次元，追求个性化设计。

基于对品牌调性和目标客群的洞察，我们提炼出了4个关键词：时空概念、国潮、二次元、年轻社交化。在打捞品牌跨界IP，寻找跟时空/太空相关的元素时，#天问一号即将发射＃的消息成为一个契机，借势天问一号的发射，激发国人强烈的爱国主义情怀，将「民族品牌 X 国货品牌」、科技和时尚紧密结合，打造新国潮，更好地传递航天精神。

然而，经过我们的洞察，以及相关数据来看，航天科技与STACCATO品牌的受众偏好不同，STACCATO是女性鞋履品牌，而关注中国航天科技的受众男性居多。

如何让品牌潜在的消费者对这次跨界有更高的关注度和深入体验感？将现实与二次元相结合的形式，以“萌”、“趣”平衡中国航天的科技感和神秘感，以年轻社交化的语言对话、吸引不同圈层的用户，适应Z世代群体的“颜控”本质，赋予中国航天与STACCATO品牌用户更多想象空间，助力双方进一步实力圈粉。

【创意阐述】

中国航天具有探索未知的精神，而“闪耀”是品牌的关键词之一，以“耀到外太空”为创意主题，是对中国航天事业的诠释与创想，也是对STACCATO品牌印记的加深与延展。

中国航天的前方是星辰大海，STACCATO是去探索未知的未来。我们以中国航天探索精神为线索，见证STACCATO女性在未知的星球上无畏追梦。从过去到未来，从现实到二次元，不断向未知出发，追求自我，打破界限，探索无限。中国航天历史画面+真人演绎+CG后期+二次元等多重元素结合，营造时空穿越交错的氛围。

【结果与影响】

萌宠的形象被品牌广泛应用在TVC、KV、礼盒周边、线下快闪店等，系列性地给予用户更多新鲜感，带来全新的品牌认知。

品牌以#破次元登天#为传播点，3天内阅读量高达4000万+。

中国航天 x STACCATO，这是一次关于“探索”的文化跨界，在时尚领域传承中国航天无畏追梦的精神，打破圈层禁锢，实现品效合一，让消费者深刻体会到中国航天的魅力以及STACCATO品牌内涵。