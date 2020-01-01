片仔癀化妆品宣传片《女神新定义》，主题曲好听到循环

女性的“美”应该如何定义？国货片仔癀化妆品用一支MV主题曲《女神新定义》唱出了俊、柔、飒、雅、秀、灵、慧等七种不同女性的美。

在MV中，片仔癀化妆品糅合了经典的京剧唱段和新潮的现代说唱，不同肤色的“女神们”，身负不同绝艺，在镜头前自信美丽，向年轻人传达出“美有千面，心有光芒，就是女神”的品牌理念。

MV 主题曲歌词

世间女神千万种

生而命数皆不同

小家碧玉大闹天宫

环肥燕瘦各有芳踪

欢迎大家来到白润美

跟我一起来谈谈心中女神的定位

鹅蛋脸、瓜子脸、锥子脸、还有韩国变脸

天鹅颈、马甲腹、蜜桃臀、还有玲珑曲线

小麦色、古铜色、巧克力色

你们偏爱美的哪一种颜色

回头望

细思量

女神真相

原来我们局限了美的多样

女神不需要谁去定义

未来才会充满意义

世界再大纵有千万里

不局限在一方天地

女神不需要谁去定义

活出自己才有意义

自我、自立、自信、自然还有美的霸气

世间女神千万种

生而命数皆不同

小家碧玉大闹天宫

环肥燕瘦各有芳踪

女神不需要被定义

未来才会充满意义

腹有诗书气自华

万古不变之真理

活出自己才有意义

美貌具有吸引力

女神不需要被谁去定义

未来才会充满意义

这世界太大纵有千万里

不局限在一方天地

女神不需要被谁去定义

活出自己才有意义

自我、自立、自信、自然还有美的霸气

只要你的内心，自带光芒

白润美，女神新定义