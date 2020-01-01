知乎2019品牌片《我们都是有问题的人》

2019年，Cinemafia在志同道合的老朋友创意热店WMY的牵头下，我们一起迎来了与知乎的第一次合作。

在第一次和代理商开会，接到“我们都是有问题的人”这个Brief时已经足以让我们兴奋。但是在High过之后，我们要面对的首要问题就是怎么用视听语言来呈现这个命题，以及要开始设想各种制作的可行性。

导演每天抓头发，苦思冥想这是一条长成什么样的片子；制作部门开始在脑子里各种拼凑什么样的主创团队可以最大化的呈现属于这条片的效果，要去哪里拍，怎么拍？

最终这条片在北京、广州、香港三地执行。在北京的棚内拍摄，我们要考虑怎样让艺人刘昊然的拍摄内容与全片是相融统一的。在广州和香港，制片组们无穷力的寻找导演脑中的场景，以尽可能变成现实；导演和摄影师形同孪生兄弟，每天泡在一起搞创作；美术组日夜赶工做设计、找道具来陈设场景；演员组在资料库中和街头巷尾各种搜罗适合的演员；造型组变成了壮劳力，把北京的一个服装库空运到广州》。在小伙伴们辛苦连熬了一个月之后，《我们都是有问题的人》终于完成了。

我们总会说一句话，每条片子都有他自己的命运。幸运的是，这条片我们遇到了关注人物洞察的客户；敢于突破，支持导演的创意代理商；认真负责有想法的主创们；靠谱给力的制片组；强有力保障品质的后期部门。是每一个人的付出，让我们收获了一条一条感动我们的留言。所以，Cinemafia在最后要说的一句话就是：“谢谢！”