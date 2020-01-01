京东物流链物节：和美好生活谈“链”爱

链物节是京东物流全力打造的品牌营销节日，京东物流联动抖音、京东直播&京喜直播多方平台，玩梗、沙雕、盲盒营销多管齐下，以有趣的内容互动形式，让用户见证京东物流链接美好生活的能力。





01

链上大唐顶流CP

动漫创意TVC，传达链物节理念

京东物流打造《大唐链物记》动漫TVC，穿越回大唐时代，让大众熟知李白杜甫组成 “大唐第一CP”，将物流与古人生活方式串联，融入老司机、杨贵妃荔枝等趣味梗，与消费者展开超有梗的对话。

1、 《李杜CP的土味情话日常》





作为李白的终极迷弟，一代诗圣杜甫对偶像说起土味情话来，也是一套套的。

“照照镜子

你今天怪怪的，

怪可爱的！

——你的杜”

“其实你像猪，

为什么？

因为你是我的掌上明珠

——你的杜”

“京东快递方便得很，

所以给你寄了很多盐，

你一直都不回我，

我觉得我们的关系都淡了

——你的杜”

2、 《杜甫洗衣记》





杜甫家里脏衣物成堆，呼叫京东服务+帮忙清洗，还不忘给李白写信：白白，我刚体验了京东服务+，甚好，强烈推荐之！





3、 《蜀道难》





游遍天下的李白面对难于上青天的蜀道，也望而却步，幸好京东物流的货运大鸽路过，带着李白翻山越岭，到达目的地，李白在《蜀道难》文末批注感谢~

4、《贵妃荔枝记》

李白为贵妃做下千古绝诗“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”，而贵妃却只想吃荔枝，李白飞鸽传书，京东物流分拣大鸽千山万水帮忙送达~

在构建的趣味新奇的故事场景中，巧妙植入了京东物流链物节的品牌服务理念。“山高路险也不怕，件件都能安心达；一骑红尘妃子笑，蔬果海鲜全都到；轻轻松松寄快递，京东物流传心意；衣物鞋袜全洗护，服务到家好舒服。”

穿越剧、大唐第一CP以及土味情话，每个营销点设置都颠覆大众认知，为用户制造了新奇体验和趣味感。它们本身又是社会话题，不仅迎合了年轻人的沟通语境和娱乐消费价值观，攫取消费者注意力，而且引发网友在社交媒体讨论分享，引发自发水二次传播。

02

#链上好物快递箱变身

抖音全民任务打造IP符号，强化品牌形象感知

在传播层面，京东物流选择了利用当下热门的传播平台与传播形式进行营销。

抖音设置开屏广告及全民挑战赛#链上好物快递箱大变身#，洗脑式广告、场景化的挑战视频示例，通过创意玩法向用户传递链接美好的概念。

同步在抖音全民任务，联动头部红人代古拉K、宸荨樱桃、暴走萝莉-尧洋一起参与活动，为任务增加声量，在抖音掀起新一轮变身狂潮。





03

#链上家乡味#

七地原产地好物直播，体现品牌社会责任感

同时，用当下比较热门的直播带货形式，在七个原产地进行直播，将创意进行落地，从真实的实践活动，佐证京东物流链接好物的能力，带动快递业务及营销符号的打造，体现京东物流年轻、独立、向上的品牌形象。

值得强调的是，这次的好物都是原产地的土特产，也是公益助农的一种行动，帮助原产地美食走向更多人的餐桌，输出品牌的社会责任感，为品牌形象增加了社会价值内涵，能够在更大的层面上获得消费者的认同和好感。

04

链上好奇心

解锁盲盒玩法，对用户放送福利

盲盒作为治愈力极强的玩具，是消费者的情绪慰藉。京东物流打造链物节专属盲盒，为用户放送福利。

利用盲盒营销“制造惊喜”的理念，京东物流还策划盲盒追踪事件，拍摄追踪盲盒从亚太一仓出库、路上运输、运输到用户家中的全过程，解锁京东物流的物流神秘感，不仅彰显了京东物流对自身物流的自信，也拉近了品牌与消费者间的距离。

站内设置盲盒会场，在会场内购买商品就有机会获得惊喜盲盒，激发了用户的探索欲和参与欲。站外联动蓝V品牌共同打造盲盒话题，打通不同圈层实现粉丝积累。站内站外共同给消费者制造快乐源泉，赋予节日更多的附加价值。

京东物流借助优质内容孵化促成流量变现，让我们看到一个节日IP的营销通路逐渐成型。与此同时，京东物流也凭借沟通场景的年轻化、营销渠道年轻化、品牌语言的年轻化等一系列多维度线上传播动作，让活动声量攀上顶峰，成功“链接”更多年轻消费者。