碧桂园这支公益广告，够硬！

走心、煽情、沙雕……虽然最近的公益广告一次次刷新人们对“公益”的固有印象，但碧桂园这支广告片依旧能让人眼前一亮：

视频文案：

伙计们

抄家伙

你是闲得没事了

听我个糟老头子瞎叨叨

我不明白啥叫前浪后浪

但是我知道年轻就是得浪

一帆风顺的叫活着

十有八九不如意的那才是生活

动不动就喊着回家种田

你来试一下

还有啥远方的田野

喂，年轻人，醒醒吧

电视上不是经常说嘛

啥叫硬汉

就是认清了生活的真相

还依然爱着它

哪怕再扯再累，莫怂

怂要有用的话我早怂了

在哪里跌倒就在哪里躺下了吗

呵，歇一会儿，给它来个硬邦邦的回击



看完整支短片后，相信大家都会有一个共同的感受：土且接地气。短片将镜头聚焦到一位农民身上，一位陕北秦岭脚下土生土长的老大爷，浑身上下都带着一股“硬核”的气质，这也是中国农民共有的质朴和韧性。在大爷看似不经意的碎碎念里，我们能感受到一种作为过来人看待事物的大智慧，你大爷不愧是你大爷，说的话句句在理。

轻松自在的氛围让观众有一种仿佛真的在和农民拉家常的感觉，看完之后没有任何情感负担，反而会从大爷的硬核语录中汲取力量，勇敢给生活来一个硬邦邦的回击。

不仅正片硬核，片尾也很有意思。虽然是一支公益广告，但不看到最后一秒完全感觉不到任何公益的色彩，公益内容本来应该是重点，却被放在片尾彩蛋中，最后大爷依旧用自然地口吻把视频主题拉回公益本身，结尾顺势带出品牌和公益项目，极具感染力和亲和力的大爷让整支短片有趣且讨喜，同时也让公益本身也更具人情味、更有情感温度。