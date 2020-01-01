vivo上线2021校招视频，邀你赴一场江湖盛会

针对2021校园招聘，vivo近日发布了一支创意视频。该视频用裁缝、Tony老师、医生、算命先生四个角色分别对vivo相应招聘岗位的职能和特性进行演绎，用幽默、戏剧化的方式，向同学们发出入职邀请。

1、产品篇



在一个雨天的夜里，阿姨来到vivo裁缝铺补衣服。年轻老板在对衣服进行观察后，没用多久就将衣服上的破洞补好。

正当阿姨满意地离开时，年轻老板喊道：“别动”，并顺势为她撑起雨伞。“这个房子比我年纪都大，一下雨就漏水”，老板向阿姨解释道。

视频结尾文案：

专业技能6666

洞察用户滴水不漏

快来做产品

2、设计篇

男生坐在发廊椅子上，在理发开始前心里想着：“不知道这个Tony能不能让我变成时尚界的icon”。他对理发师说道：“你可得给我剪细致点啊”。理发师回应他：“包你满意”。

在理发结束后，男生并不太满意，对理发师说：“这就剪完了？你这手艺……”。这时理发师拿出镜子，照出男生后脑勺上的PS图案，并说道：“这下满意了吧？”。男生竖起大拇指并说道：“这个可以”。

细节一丝不苟

PS得心应手

快来做设计！

3、开发篇

男生来到医院检查身体，在报上姓名和年龄后。医生询问他：“你哪里不舒服？”。他回应道：“是这样的，从昨天晚上开始”。接着男生的身体开始闪动，并不断复述上一句话。

医生见转，便迅速开出处方。男生拿着处方单后，身体恢复正常，他惊讶地说道：“这就治好了？你这是用了什么灵丹妙药”。医生指着处方单回应道：“不是治好，是‘码上’就好”。

有了BUG别烦恼

妙手回车码上好

快来做开发

4、HR篇

“数十年来阅人无数，只为找寻天命之人”。尽管，算命先生为许多人做过算命，但始终没有找到“天命之人”，直到一位男士走进他的房间。

“从你的眉目唇鼻看来，承压解难，善于创新，此生来vivo，事业顺遂，万事大吉”，算命先生激动地对男士说道。

招人看人有一手

志同道合来vivo

快来做HR

vivo2021校招海报

1

来vivo

优秀立“马”看得见

2

来vivo

成长快的显“鹅”易见

3

来vivo

“牛”的不止一点

4

来vivo

一“鹿”清晰可见