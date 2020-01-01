vivo上线2021校招视频，邀你赴一场江湖盛会

针对2021校园招聘，vivo近日发布了一支创意视频。该视频用裁缝、Tony老师、医生、算命先生四个角色分别对vivo相应招聘岗位的职能和特性进行演绎，用幽默、戏剧化的方式，向同学们发出入职邀请。
1、产品篇
在一个雨天的夜里，阿姨来到vivo裁缝铺补衣服。年轻老板在对衣服进行观察后，没用多久就将衣服上的破洞补好。
正当阿姨满意地离开时，年轻老板喊道：“别动”，并顺势为她撑起雨伞。“这个房子比我年纪都大，一下雨就漏水”，老板向阿姨解释道。
视频结尾文案：
专业技能6666
洞察用户滴水不漏
快来做产品
2、设计篇
男生坐在发廊椅子上，在理发开始前心里想着：“不知道这个Tony能不能让我变成时尚界的icon”。他对理发师说道：“你可得给我剪细致点啊”。理发师回应他：“包你满意”。
在理发结束后，男生并不太满意，对理发师说：“这就剪完了？你这手艺……”。这时理发师拿出镜子，照出男生后脑勺上的PS图案，并说道：“这下满意了吧？”。男生竖起大拇指并说道：“这个可以”。
细节一丝不苟
PS得心应手
快来做设计！
3、开发篇
男生来到医院检查身体，在报上姓名和年龄后。医生询问他：“你哪里不舒服？”。他回应道：“是这样的，从昨天晚上开始”。接着男生的身体开始闪动，并不断复述上一句话。
医生见转，便迅速开出处方。男生拿着处方单后，身体恢复正常，他惊讶地说道：“这就治好了？你这是用了什么灵丹妙药”。医生指着处方单回应道：“不是治好，是‘码上’就好”。
有了BUG别烦恼
妙手回车码上好
快来做开发
4、HR篇
“数十年来阅人无数，只为找寻天命之人”。尽管，算命先生为许多人做过算命，但始终没有找到“天命之人”，直到一位男士走进他的房间。
“从你的眉目唇鼻看来，承压解难，善于创新，此生来vivo，事业顺遂，万事大吉”，算命先生激动地对男士说道。
招人看人有一手
志同道合来vivo
快来做HR
vivo2021校招海报
1
来vivo
优秀立“马”看得见
2
来vivo
成长快的显“鹅”易见
3
来vivo
“牛”的不止一点
4
来vivo
一“鹿”清晰可见