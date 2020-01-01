跳Switch健身环，国庆快乐个没完

快乐Campaign第一波前情回顾：

主打“快乐健身”的国行Switch健身环在8月底发售了，把第一波的快乐给了肥宅们，推出三大「快乐等式」，佛系得很。

快乐Campaign第二波又来了：

嗯，客户说第一波片子的效果不错。9.25又有一批国行健身环在京东开售，搭载着即将来临的“十一长假”，我们要让用户十一宅家也快乐！

但是我们预算和时间有限，就延续第一波的传播，做些轻量级的有趣创意吧！

TOPic马上开启解题思路：

回到TA本身，从第一波到第二波人群发生了从“肥宅”过渡到“家庭”的变化。

从中，我们找到了一个关键词——“家”。

那么延续第一波的「快乐等式」，我们将其中的创意内涵变快乐“加”法为快乐“家”法，变“一个人的独乐乐”为“一家人的众乐乐”。

将Switch健身环打造成快乐居家的必备神器。#十一合家欢必备Switch#，轻量级创意看我们怎么玩？

gif视频版

gif海报版

客户再加餐一顿Brief：

趁着卖健身环主机销量也带一波吧！不仅要针对着宅家人群#十一合家欢必备Switch#，也要针对出行人群呼吁#带着Switch去旅行#。

TOPic又马上开启解题思路：

机智的我们从Switch的产品颜色出发打造了最经典的红蓝CP：小红 × 小蓝。

宅家出行两路玩两种生活方式，收获双重快乐。

宅家出行两不误快乐度过国庆假，TOPic祝大家国庆快乐!