淘宝造物节：这份礼物，送给全世界想见却⽆法相见的⼈们

“造物”的终极意义是什么？

为世界带来全新的价值、启发和可能性。

每一份造物，都是献给世界的礼物。

淘宝造物节五周年之时，

选出了一份礼物，

送给全世界想见却无法相见的人们。

疫情让世界变得阻碍重重，很多互相思念的⼈⽆法⻅⾯。

一个茶壶，一段故事，背后是数个日夜的牵肠挂肚。

一个茶壶的距离，说远也远，说近也近。

这是2020年胜加为淘宝造物节精心制作的一则品牌故事片。

在长达四分钟的短片中，胜加运用绝美的镜头语言加之缓缓道来的文字表达，讲述了2020年不平凡的开局之下，苏州女孩姗姗和西班牙男人帕保罗之间命运多舛的爱情故事。这是一个人的故事，也是一群人的故事，以此致敬2020不平凡的每一个人。

相隔再远，我们不过⼀壶茶的距离。









故事以“泡茶”作为开篇，用3分钟讲一段故事，引一段情。

视频中的每个镜头都展现出胜加对于细节及逻辑的注重。

一步一景的苏式园林与苏州女孩姗姗，西式磅礴粗粝的建筑与西班牙男人帕保罗。

中式美学的画面构图与西式美学的布景质感在同一个场景中交融重构，展现出不一样的新生力量。

他们的故事是悲情的：

“3月，国内逐渐好转，西班牙却越来越严重，

两边断了航线，两个人只能在视频里相见。

6月，天气回暖，天上的飞机越来越多，

但西班牙的门，却迟迟没有打开。”

但这样的情感并非无处寄托，

或许，只需要一位“造物主”、一只茶壶。

“壶盖，是满载思念的江南水乡，交给远方的帕保罗，

壶漏，是饱含深情的西班牙红墙，留给苏州的珊珊。

壶盖和壶漏，一线相离，却也一线相连。

滤掉离别的苦，留下的，是重逢的回甘。”

在视频的末尾，是淘宝造物节，也是胜加对未来的美好期许。

“造物即是新生”

“归期未定的亲人，天各一方的朋友，

没有什么能阻挡我们对团聚的渴望，

就用这把四海五壶，祝福所有久别的人们，

新生在望，我们一起加油！世界一起加油！”