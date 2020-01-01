2020外滩大会：科技，让未来更普惠

INCLUSION·外滩大会，全球金融科技盛会，以敏锐洞察，探索全球金融科技行业趋势；以普惠初心，让数字生活触手可及；以绿色大会理念，推动世界可持续发展。

2020年8月至幻蘑菇接到Alipay的需求，为9月的2020年外滩大会制作两支动画短片，分别用于财富伙伴大会以及蚂蚁保险大会开场。此外还为蚂蚁集团自主研发的OceanBase数据库制作了一条动态长图动画。

财富伙伴大会

本次财富伙伴大会主KV视觉调性采用粒子效果，主元素“+号”，展现大会核心理念：智能+ 连接+。因此我们在制作开场动画时选择沿用主KV调性，全片模拟粒子效果组合成不同的元素，延展出智能的概念。

1.STORYBOARD

在绘制分镜时我们考虑首先从“+号”开始发散，上升到宏观的宇宙，再落到与现实更贴近的科技元素。“+号”贯穿全片，展现普惠理念。

2.STYLEFRAMES

3.GIF

蚂蚁保险大会

本次蚂蚁保险大会通过从古到今保险业的变化，带出由科技赋能的新时代保险，从而讲述它将如何带领人们走向更智慧的生活。

1.STORYBOARD

在最早绘制第一版分镜时，我们希望画面中有更具象的，贯穿古今的生活场景。

通过镜头的调度从早期14世纪意大利的航海场景（海上保险）切换到工业革命时期的火车场景（出行保险），最后再到现代社会居家环境下，通过电子设备购买保险。

在接下去与客户不断的沟通后对分镜进行了修改，最终选择了扁平抽象的画面来呈现内容。

2.STYLEFRAMES

在确认画面风格调性时，最早我们也希望是用真实且具象的场景来表现，在研究讨论后最终使用了较为科技感，偏概念的画风。

3.GIF

OceanBase数据库长图:

大会现场图





导演 Director：xiao wei

客户对接 Account：YANG

分镜 Storyboard：陈厘米

三维设计 3D Desigh：乐乐 / 马老师 / 戴老师 / 三文鱼 / 张水银 / 李广亚

二维设计 2D Desigh：陈厘米 / 文哥

剪辑 Editor：胡老师/董小姐

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