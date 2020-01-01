蒙牛“航天品质、健康中国”VR太空体验大型落地活动

连续14年，蒙牛助力中国航天事业，为航天员提供营养支持，更以“航天品质”营养守护每一个国人健康。2017年起，蒙牛集团再次聚焦产品品质的传播与沟通，通过三方面动作逐步完善和建设其“航天品质”品牌理念：





1）打造终端形象，包括产品包装新版，终端物料更换等。

2）“牛到太空，跑动中国”百城百跑现象级活动。

3）利用VR一体机等设备和内容，实现终端消费者互动体验。





我们通过品牌资产的梳理发现，自2004年蒙牛成为中国航天事业战略合作伙伴后，其产品品质与航天品质高度贴合，且拥有强大的线下销售渠道支持以及庞大的网点系统覆盖。





近年来，VR产业蓬勃发展，蒙牛于2016年已经成功落地实现“蒙牛工厂奇妙之旅”的VR体验活动，在VR技术与营销活动上已取得一定的成功经验。另一方面，VR设备的技术性和航天的科技感可以进行有效结合，给消费者带来不同全新体验，让消费者感受太空、感受未来，以此来传递蒙牛白奶产品“航天品质”的核心品牌理念。





另一方面，蒙牛牛奶产品的受众主要为经常接触牛奶产品线下商超销售渠道的人群，其中以带孩子的家庭消费人群为主。他们接触VR较少，会产生新鲜感，且时间相对充裕，积极倾向于尝试VR体验。





为此，我们确定此次传播目标是配合蒙牛“牛到太空，跑动中国”活动，进行线下活动宣传。以强互动游戏吸引消费者参与其中，打造线下体验亮点项目，并与销售联动，助力销售。同时，在游戏中巧妙植入蒙牛元素以体现 “航天品质”传播主题。





首先，我们推出了定制版VR互动游戏：利用VR全沉浸式场景体验信息技术，构建奇幻绚丽的太空视觉场景，通过专业游戏策划，营造紧张刺激的互动冒险情节，结合航天员专用牛奶，巧妙植入产品，带给消费者一场结合震撼性和趣味性的试听互动盛宴。





在线下销售区设VR体验区：线下商超搭建航天主题VR体验区，以主视觉和场景布置打造吸睛促销环境，引入庞大客流。





开展促销活动：购买产品可免费体验VR游戏，满一定数额可参与抽奖活动，一定程度上促进产品销量增长。

从2017年4月30日－2017年7月30日，历时3个月执行VR体验促销活动。落地北京、广州、深圳等130个城市，沃尔玛、家乐福、物美、华联等800多个蒙牛线下销售网点。





物料方面，与VR厂家合作，厂家发放2500套VR一体机设备，100套HTC VIVE VR设备，并进行设备培训和全程客服支持。以航天主视觉相关活动介绍易拉宝、地面、背景版、航天飞船装饰物等物料，搭建航天主题VR体验区，营造极致线下体验活动氛围，吸引消费者前来参与。





在主题体验区域配备专业指导人员、销售人员以及身着活动主题太空服进行宣传的蒙牛“太空人”，引导现场排队秩序、场面控制、消费者VR佩戴体验指导、接待，保证消费者顺利安全的完成体验活动。各地促销内容由各地负责：例如如凡购买任意蒙牛产品一箱，即可体验VR内容一次（限时5分钟每人每次）。购买满66元即可参与幸运大转盘抽奖，100%中奖率等促销手段。现场体验参与者近1000万人次。





在体验活动现场，可以看到蒙牛展台的客流量至少比之前增加了一倍不止，甚至出现了消费者排队体验VR的景象。蒙牛集团此次活动负责人表示，蒙牛集团常年为中国航天员和航天一线工作者提供营养支持，这次活动用VR的形式将“航天”这个有些抽象的概念用高科技呈现在普通消费者面前，让他们能够对蒙牛的品质有一个更加直观的认识，同时也更乐于接受品牌所想要传递的理念。现场刚刚带小孩体验过蒙牛订制的航天题材游戏的高女士说：“以前只知道航天员喝的是蒙牛牛奶，现在玩过VR游戏之后，连小孩子都知道3.2mg乳蛋白这样的专业术语了，感觉不光喝到了放心的牛奶，还让小孩子增长了见识，而且对于带着VR头盔这种形式小孩子也感到很新鲜，一点都不排斥。”可以看出，蒙牛此次在卖场中加入VR体验元素的动作，成功打通了从B端商业合作模式到C端消费者获益的路径。





受众普遍反应积极，认为感受到了VR带来的乐趣，也更加喜爱和愿意购买蒙牛“航天品质”牛奶产品。



活动期间，蒙牛牛奶全品销量增长83%。其中，佛山沃尔玛桂城店活动前纯奶销量近200件，活动期间销量约700件，销量增长260%；全品活动前销量超600件，活动期间销量超1200件，销量增长83%。