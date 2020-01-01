招商银行清风公约：让世界名画“活”起来！

原标题：告别职场PUA，几千年的世界名画也被气“活”了

人在职场飘，哪能不挨刀，作为职场“打工人”，总有说不出的痛。最近招商银行的清风公约视频，不仅说出了“打工人”的困扰，也让我们看到了企业文化内宣也能玩出新高度。

众所周知，企业文化的宣传通常比较教条和死板，要让每个人都懂的大道理，传达进受众心里，把一则硬梆梆的企业文宣玩出点不一样的花样，是有氧（深圳）项目团队这次遇到的难点。



（先来看看，满满都是硬货的公约内容）

一、可以喜闻乐见！

清风公约的观点足够深刻，在内容表达上，我们更应选择相对浅显易懂的方式，从而降低受众对清风公约的理解成本，讲道理，也应该深入浅出，避免条律式的说教。

第一个层面的思考，我们希望摆脱常规思维，如果能把企业文宣，变成喜闻乐见的东西，从受众心态去切入，让受众在轻松有趣的氛围中，不知不觉地接受到我们要传递的内容，看完还能会心一笑，就有效打破了接受门槛。

二、加点不一样的风味！

第二个层面的思考，在当今全域传播环境下，企业内部文化宣传，其实也可以当作一次品牌对外宣传的重要机会，出圈带来的话题度和口碑，将会为品牌创造意想不到的更大价值。

“清风公约”就像从文化层面针对“大企业病”开出的一剂药方，我们都知道良药虽好，但还是会苦口，所以在创意形式中，更应该不走寻常路地去打开思路，如果把名画这样本身自带传播热度的IP和品牌捆绑联动时，就可以降低品牌的沟通成本，提高传播效率。

经过几轮头脑风暴后，我们试想如果一切都反向表达会怎样？从这里我们找到了灵感的切入点，“如果不…将会发生什么”。

如果会议迟迟不结束……我的内心真的想要！呐！喊！

如果把时间都花在做PPT上……我可能会真的！猝死！

…

脑洞大开后，我们发现原来总是给人高逼格感的世界名画，不也是一副酸楚的社畜形象吗！我们可以合理怀疑爱德华是因为画了很久画不出来，才内心咆哮呐喊出了世界名作！

当漫漫艰辛的职场路总是找不到出口，当蒙娜丽莎、马拉、拿破仑纷纷走下神画坛，原来几千年来的人类都有着同一个烦恼，也许在这些世界名画中，你能找到答案。

话不多说，正片驾到！

三、幽默喜剧+戏精入镜让名画“活”起来！

10组故事场景，对应清风公约中梳理的十大企业病，讽喻“如果不‘清风’，会发生什么”，最后引出slogan——

践行清风公约，不做画中人

在故事设定上，将职场人在“企业病”中遇到的现状用略夸张地创意手法演绎出来，再猝不及防地通过名画描摹出当下的真实心理反应，毫无违和感又给人强烈的代入感，如果不想活生生变成名画，还是老老实实践行清风公约吧！全片以这样一种轻松幽默的方式，完成了受众对内容层面的深度理解与传播。

01

《开会到呐喊》

如果不长话短说，喋喋不休只想呐喊。

原作：《呐喊》

02

《当代马拉的逆袭》

如果不想被PPT无情地按地摩擦，

就拒绝成为当代马拉。

原作：《马拉之死》

03

《只会打嘴炮的收割王》

如果一直空谈口号，就无法创造价值。

原作：《应许之地的收割者》

04

《皮皮瞎，我们走》

如果发现问题不解决，集体都将走向深渊！

原作：《盲人的寓言》

05

《这次真的是最后一次》

如果无休止地协商，这也许就是最后的晚餐。

原作：《最后的晚餐》

06

《KPI患者眼里的世界》

如果只盯着效益，终将一叶障目不见泰山。

原作：《人类之子》

07

《过于真实的社畜日常》

如果继续不平等对话，只会让隔阂越来越大。

原作：《创造亚当》

08

《尴尬而不失礼貌的微笑》

如果不说出真实意见，只能就在无言中微笑GG。

原作：《蒙娜丽莎》

09

《我说了，算！》

如果不相信数据，只会是经验主义做怪。

原作：《雅典学院》

10

《戴不稳的皇冠》

如果过度沉迷权利，总有一天皇冠会掉。

原作：《拿破仑一世加冕大典》

四、短片上线反响热烈，对职场PUA坚决say NO!

结合招商银行“清风公约”的内容，以幽默反转的视频形式，对“大企业病”坚决say no，视频发布不久便引发大众讨论热议，这波视频把社畜灵魂深处的吐槽生动形象地演绎了出来，让招行的这股清风刮遍全宇宙！

招商银行成立33年来，一直从“因您而变”的品牌理念中去解决企业的问题，在这个充满变化的时代，我们最大的竞争对手其实还是自己，这也是“清风公约”诞生的原因。

正如乔布斯的那句名言，“Stay Hungry, Stay Foolish”。