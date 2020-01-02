知乎 × 留学快问 | 知+ 案例：留学有「问」上知乎

根据教育部官网最新消息显示，2017 年，中国出国留学人数首次突破 60 万大关，达 60.84 万人，出国留学国家，更是从英、美、澳、加四大国拓展到「一带一路」政策下的 37 个沿线国家，继续保持着世界最大留学生生源国地位。 想出国读研怎么办？来知乎解决问题。CNNIC《第 40 次中国互联⽹络发展状况统计报告》显示，知乎超 80% 用户的受教育程度在本科学历及以上，月收入过万的用户整体占比 30% 以上，年度可投资资产规模在 10 万元以上的⽤户占⽐ 36%。作为聚集着典型「三高」用户的知乎，内容与各种各样的「知识」息息相关，截至 2019 年教育领域中有关留学、考研的相关问题超过 13 万个，浏览量超 2.1 亿，被 104 万位知友所关注。对于留学平台来说，知乎上的这 13 万个问题及下方的回答正在满足不同身份、不同阶段、不同场景的留学需求。随着国内教育行业规模近年持续增长，用户付费意识养成，教育投入逐年升高，用户对教育的重视程度越来越高，也更愿意为获得高质量的教学体验。 「留学快问」是国内互联网的中立第三方留学服务监管平台，帮助学生更方便快捷地找到放心靠谱的留学服务，目前已为超过 20000 名学生提供过留学服务支持。面对国内逐年增长的教育行业规模与红利，结合知乎天然的「知识」内容平台属性，应用知+ 实现品牌内容加速，打造留学顾问第一服务平台形象。

知式解答



Step 1：企业账户矩阵布局，角色分工有求必应





「留学快问」早在 2016 年便加入知乎进行内容营销，具有较强的内容撰写能⼒，但由于留学行业特殊性、1VS1 服务、收费标准不同，所以我们通过建立「留学快问」的知乎主机构号、@⼩璇爱吃冰淇淋、@伊伊森等个人账号组成企业账号矩阵，发挥其内容优势，逐步建立账号不同分工与定位，面向各领域人群进行内容广泛覆盖。

Step 2：评估文章的优质程度，提升文章阅读量





利用站内留学细分标签下高赞高活跃用户的问题下的回答，截取前 30-40 个字进行导语优化，筛出同类问题进行多方向关注，提取数据进行特征分析，建立模型方法论；配合知+ 插件（需注重插件在文章中的连贯性、插入位置、插件入口图设计、文案设计等，使插件的应用更原生）有效提升咨询转化。





Step 3：用户口碑建立良性循环，长尾流量促咨询





「留学快问」引导已转化的用户前来知乎作答，用真情实感的服务体验为企业带来更多方面的口碑建设，沉淀 UGC 内容资产，影响更多目标潜客转化咨询，以优质内容收割长尾流量，从而带来更多服务咨询转化。

营销成效

「停投即消失」的广告没有长尾效应，而内容恰恰相反：知乎内容的平均流通时长是 8 个月，问题的平均流通时间则长达 18 个月；广告不会带来自然的内容生长，而好的内容可以持续的发酵，可以成为爆款，激发 UGC，形成口碑裂变。平台、用户、企业都在不断成长，知+ 则是知乎为企业的商业增长提供了整体的内容解决方案。