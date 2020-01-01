舒适双十一：放胆三方跨界，实力玩出硬核舒适！

从佛系青年到斜杠人生，人间不值得却又起立高喊keep real。年轻一代的洞察越来越跳脱和难以捉摸。在叛逆中寻找共鸣，于小众里建立不同，每一个标签的打卡，都在为自己打上足够“硬核”的烙印。对这群外在“平平无奇”实则硬核氪金心的年轻TA，主打舒适剃须体验的舒适，如何在年轻人心中建立TOP级的品牌印象？





一、够硬核，那就放胆去试！

#有舒适，放胆试#男色觉醒，颜值当然也要硬核表现，才能勇敢battle生活中的一切。

舒适找来了说唱界的Top王者 —— GAI周延、超跑界Top车队 —— Mclaren胜之队，三方联合跨界。足够硬核的三方，带来联名限定礼盒，碰撞出放胆试的年轻精神。

GAI同款系列：多色碰撞，精致内在，舒适就GAI这样。

为什么是GAI？他够酷够撩，既有伸手摸到天的豪迈，又有古韵悠扬的内涵。总在尝试不同领域的他，一次次刷新粉丝认知，炸场硬核表现。

迈凯伦合作系列：机械的美感碰撞优雅弧线，在每日剃须中，唤醒内心澎湃力量。

为什么是McLaren胜之队？拥有韩寒等明星以及专业级赛车手，在赛道上与时间争分夺秒。用硬核表现，征服对手与自我。

从外在设计，到实际使用体验，舒适都为年轻人带来极致畅快净剃的舒适体验。足够硬核的产品力，才能gang得起“放胆试”的全网喊话。





二、最硬核的话，用舒适表达！

GAI的硬核表现，从舒适剃须开始。

对年轻人的硬核鼓励，一个眼睛就GET。

自然少不了小彩蛋，看GAI的“硬核”普通话好不好耍。

除了硬核的视频出街，在揭晓代言人时我们也营造了一系列悬念来吸引粉丝关注。

悬念揭晓，看到GAI的另一面。干净零落为颜值加分，直观感受一顺到底的畅快舒适。

当然，舒适表现仍在继续，硬核赛车手即将登场， 11/3淘宝直播间，和顶级车手一起，畅享舒适，一键get联名产品！精彩值得期待！

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