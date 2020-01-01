一加×文淇×五条人「120Hz 电力剧场」，致敬经典电影

近日，一加手机发布全新旗舰手机一加8T，携手“眼力大使”文淇和“电力大使”五条人乐队带来短片「120Hz 电力剧场」。

该短片由三个不同的小剧场组成，分别融入三种不同的影视风格致敬经典电影《重庆森林》、《布达佩斯大饭店》、《杀死比尔》，以此展现一加手机120hz瞳孔屏呈现的细节美学和65W超级闪充等卖点。

三百秒



小剧场《三百秒》中仁科曾喜欢上一个女孩，不知对方是否喜欢自己。但在反复试探中女孩始终没有反应，他明白他和这个女孩子只做了300秒的朋友——即女孩给一加8T充电的时间。

路人快速穿梭的光影、霓虹灯影、港式风格的饮料店、五条人的花衬衫和港式口音、文琪和五条人的脸部细节特写等等，都有王家卫电影《重庆森林》的影子。

充电餐厅指南

在这家充电餐厅里，没电的手机等电子产品作为盘子里的「食物」。无论任何设备，在经过星级厨师的亲自料理后，你都能享受“食物”满满的电力。

即使是“五条人”，也能充电！

《充电餐厅指南》致敬奥斯卡获奖影片《布达佩斯大饭店》，画面拍摄都调用了导演韦斯・安德森的色彩和构图哲学。

还撑得住

在小剧场《还撑得住》中，五条人和文琪化身特工，而电量不多的手机成为最后出场的主角。短片随着五条人之间的激烈对话、文琪惊讶“没想到你还能撑这么久”的台词营造悬念，最后躺在手术台上的是一部电量不多的一加8T。

《还撑得住》短片所呈现的暴力美学、文淇的护士扮相致敬了经典电影《杀死比尔》。

另外，小剧场同期释放的宣传海报在设计风格上也融合了多部经典电影作品的元素。

海报

《三百秒》

《充电餐厅指南》

《还撑得住》