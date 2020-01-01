 福来恩×阴阳师：“犬神”变身全民爱豆，高能守护爱宠

狗狗自古以来是人类最忠实、最贴心的伙伴。国际体外驱虫品牌福来恩，20年来致力于关爱和守护爱宠们的健康，让它们远离寄生虫侵扰，在户外尽情去野。为向消费者传递正确的驱虫观念，焕新品牌活力。

而国民级爆款手游《阴阳师》中的核心式神“犬神”，为守护而战的形象深入人心，与福来恩对爱宠们的守护初心不期而遇，高度契合。

于是，在4月15日，世界知名宠物驱虫品牌福来恩宣布“犬神”成为其首位二次元品牌代言人，在福来恩小绿滴的加持下，犬神华丽变身为守护爱宠们的全民爱豆！同时，福来恩将与网易《阴阳师》携手进行跨界合作，发起“高能守护 野无止境”的跨次元IP营销战役，一同为关爱小动物献出力量，高调开启宠物用品行业的创新推广模式！

一、高能守护之战 拉开序幕

随着福来恩与阴阳师双微发布跨界合作信息，高能守护之战正式开启。犬神代言海报首发亮相，三大技能为爱宠们送上最贴心的守护秘籍！

双方联手打造的“平安京虫宠之战”番外篇条漫，在阴阳师手游APP活动专区和福来恩双微平台联动发布，以新颖有趣的形式沟通品牌诉求。

二、化身卖“防”专家 高能守护

针对春季寄生虫高发现象，品牌领衔发起天猫“418宠物春防节”电商活动，犬神化身卖“防”专家，高能护宠。

更是以犬神背上的神秘房屋为灵感，推出“春防屋”限量版联名礼盒，春防屋”中的犬神同款宠物服，一跃成为宠主们热议的爆款周边。

犬神卖房H5发布，为电商营销礼盒导流。

四、鬼畜视频 持续高能守护

与此同时，《觉醒吧！犬神》病毒视频发布，现世版犬神鬼畜搞笑的演绎，强势传递福来恩的高能守护力，魔性洗脑BGM更是引发模仿热潮，产出众多优质UGC内容。

此次多平台、多维度的跨次元营销，最终达到1.8亿次的品牌曝光，收获了大批新用户粉丝，电商平台周销量实现翻倍增长，在行业中脱颖而出。福来恩的高能守护，成功让更多爱宠野无止境！





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