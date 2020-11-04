台湾金味王「家的回味录」：讲述三个美食店的传承之道

金味王酱油是深耕台湾60年的酱油品牌，除了一般家庭，也是许多美食店家料理调味的不二选择。每一个家庭都会有将料理传承下去的时刻，美食店家也会有年轻一代接手经营的过程。

为了让品牌在新旧两代人心中有更深刻的联结，味王携手广告代理商 BBDO 黄禾从实际使用金味王酱油的美食名店中，挖掘传承的故事，并邀请知名导演罗景壬执导「家的回味录」系列影片。

团队采用剧场手法拍摄，让故事中的真实人物成为台下观众，观看自己的故事重新上演。片子不仅记录金味王酱油守护每个传承的好味道，更讲述关于两代人，关于家的味道的故事。家人的相处之道，就是家的味道。

黑卤篇

为了继承家业，放弃成为空姐的女儿，经历了父亲严格的训练，却始终没获得不苟言笑的父亲的认可。直到听见客人对她厨艺的赞赏、媒体报道的正面评价，才了解父亲严师出高徒的苦心。“黑卤”，这个店名，藏着女儿对于父亲始终未说出口的认可的殷切期待。





黑竹园篇

从小就在父亲创立的黑竹园鸡脚冻帮忙，学习卤鸡脚的撇步。父亲不爱拍照，老师布置作业时，只能把自己和父亲的照片剪贴在一起交差。原本以为和父亲距离遥远，却在二十多年后，某次翻阅父亲的笔记，发现父亲一直收着儿时的作业，并悄悄记录下对儿子的关照。字里行间理解到自己和父亲是多么相像。那些从小到大的家的日常，原来早已在不知不觉中代代传承了。

福乐面店篇

在大城市历练后的游子，想改变家中经营的福乐面店的样貌。孩子亟欲一展长才的积极，在父母眼中却是不知天高地厚的莽撞。两代之间产生的摩擦、抗争，终于在碰撞之后互相了解，让福乐面店保留了好味道，也有了新样貌。

在很多情况里，折衷代表了退让，但在游子和家乡之间，折衷代表了更靠近。

业务总监：Angela、王朗

家务：穆薇、杨品盈

创意总监：蔡明丁、黄庭柏、叶纾呈

文案：洪子翔、王琼琳

艺术指导：蔡培轩、陈姵妏、蔡佳妮

制片：蔡易佑

制作公司：葛纳兰

导演：罗景壬