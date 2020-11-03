夸克APP：夸父日，我们在宇宙画了一个圈

10月31日，是夸克智能搜索APP的周年纪念日，而今年的纪念日则定为“夸父日”（ “夸父”是夸克APP的用户粉丝自称），主题是“我们都是一圈人”。

这一次我们与品牌一起，共同迎接“夸父日”的到来，见证“一圈人”的狂欢。在今年的周年庆里，我们制作了一支更加符合夸克APP风格的二维动画，兼具智能、极简、极客的品牌属性。

1支品牌片，1套“圈系列“海报，跟用户沟通两个关键点，诠释《我们都是一圈人》传播主题：

（1）体验卖点从“无广告搜索”更上一层级，“更聪明的智能搜索”带给用户更好的体验。

（2）将夸克APP的LOGO圈作为创意的主要元素，在品牌片中放大了夸克APP的LOGO圈符号，紧扣周年庆主题“我们都是一圈人”的概念，开始从更高的品牌层面上和用户沟通。

以不同问题的出现展开串联起一场搜索的奇妙之旅，可以看到，在夸克APP功能不断迭代升级的过程，也迎来更多的夸父加入，成为了“一圈人”。

在本次品牌形象的传播线之下，也将夸克APP的功能点形成一条暗线，穿插其中，分别是文字搜索、拍照搜题、拍照识植物、拍照翻译、夸克健康的AI体检这几大功能的呈现。

夸克APP周年纪念日品牌片《我们都是一圈人》

什么叫做“一圈人”？

简单来说就是有共同语言、共同追求的一群人。夸克APP的一圈人亦是如此，一方面是夸克APP本身对产品功能、用户体验的极致追求，另一方面所有喜欢夸克APP的人，也都有着智能极简的自我审美，对未知世界的追求；同时夸克的LOGO圈在用户中形成的自发梗“圈酱”“马桶圈”等称呼，也自然让夸父们成为了“一圈人”。

那么，如何把这个“圈”具象化，让大家对“夸父”这个圈身份认同，成为了这次周年纪念日传播的第一要义。

所以，我们在宇宙画了一个圈，将”夸克APP的LOGO圈”进行放大，用”圈”来连接夸克APP和用户。

从一个问题的思考开始——如何找到问题的答案？

紧接着“夸克APP的LOGO圈”变成了魔法环、飞行器、放大镜、飞行舱，带着“夸父”们遨游在宇宙天空。

最终“夸父”们来到了夸克星球狂欢庆祝，在这里“我们都是一圈人”。

在整个的过程中，各类设定的创作不断优化，只为呈现更好的画面和质感。

1、人物的设定



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2、夸克LOGO圈形态演绎呈现

飞行器





飞行舱

3、场景的精细打磨

此外，为了将一圈人的“圈”做到极致，我们将生活中不同的“圈”元素，星轨、树轮、指纹、点唱机等，输出《致夸父：我们都是一圈人》系列创意海报。

用信件的口吻，直接和用户沟通，加深与夸父们的情感关联，变着花样传达“我们是一圈人”的概念。

致夸父：

一圈树轮

一轮回忆

夸克还想与夸父们

创造更多美好回忆

致夸父：

向左走

还是向右走

在连通的世界

我们终会相遇

致夸父：

每次搜索的轨迹

都是我们

探索世界的独特印记

致夸父：

纵使在各自的星轨前行

但在对的时间

我们终会连成一线

照耀彼此

致夸父：

听

只要频率相同

我们就会心生共鸣

我们希望，在每一次传播之上，都能帮助品牌和产品无形间成为了一个互补关系，形成产品吸新→品牌纳新→品牌赋能→产品吸新的良性循环。

夸克APP的搜索功能会越来越智能，这个圈也会越来越大，期待有更多的夸父加入进来，与我们成为“一圈人”。