文化类高端访谈节目如何出圈？网易新闻《中国和力》给出答案

近年来，随着中国国力的兴盛，国潮等文化现象的兴起，中国文化类节目也日益受到欢迎。据不完全统计，今年台网两端至少上线了35档文化类节目，包含了汉字、成语、诗词、书信、故宫、天坛等多个主题。在琳琅满目的同类节目中，一档文化访谈型节目如何做才能让内容突出重围，成功破圈？网易新闻《中国和力》频登热搜，给出了一个值得借鉴的答案。

今年10月，网易新闻联合劲牌毛铺，以中国传统“和”文化为原点，特邀著名媒体人、企业家杨澜女士担任主持，共同打造了一档大型高端精品访谈节目《毛铺·和文化录》。其第一季《中国和力》首期专访故宫第六任院长单霁翔，一经播出就从众多文化访谈类节目中脱颖而出，引发热议，全平台总曝光2.8亿+，全网播放量超过3100万，节目相关微博话题阅读总量破亿，相继登陆微博实时热搜榜第一名、微博热搜同城榜第二名。

近日，《中国和力》线下沙龙第三站走进长沙，邀请著名学者周国平、作家何立伟现场对谈，深入湖湘文化，阐述了“和”文化背后的哲思，活动直播破千万。

深挖内容独特价值，社交化传播连接内容消费者





网易新闻相信，好的文化具备流行的潜质。但是在内容同质化的今天，策划者需要具备深度挖掘内容独特价值的能力，将优质内容的价值放大，并且找到传统文化与当代内容消费者之间的连接点，通过精细的社交化运营传播，才能助力好的内容出圈。

网易传媒作为中国内容消费升级的引领者，旗下网易新闻拥有由资深编辑组成的原创团队，他们在节目前期做了大量调研，发现“和”不仅仅只是儒家的理念，“和”的概念还渗透在儒、释、道、诸子百家的方方面面，是中华文化的核心。今年适逢紫禁城建成600周年，故宫正是“和”文化的最佳象征。

《中国和力》第一期，网易新闻邀请到故宫博物院第六任院长单霁翔。在单霁翔7年治下，故宫成为了新晋“网红”，一向以皇家气派、巍峨庄严面孔示人的紫禁城走向普通人，古老沉寂的文物遗产具有了罕见的表达张力。

他在任期间，故宫卖咖啡、开设“母婴室”、推动“厕所革命”、开放夜间参观、给农民工办追思会、让外国总统下车步行进入午门，这一系列出人意料甚至引起争议的人性化的举措，让故宫变得更有“人”味，让来参观的人更有尊严，也让故宫更接近他理解中的“中和”的意义。

网易新闻在社交化话题运营上有丰富经验。《中国和力》第一期预热适逢国庆节期间，为了让这些有血肉有细节的内容与消费者产生共鸣和连接，网易新闻团队在社交话题的策划和传播上下了一番功夫。

网易新闻观察到，十一期间高速服务区、各大景区游客如厕难成为一个热门讨论话题，因为不同性别的厕所数量设置不合理，甚至有了“抢占男厕所”的现象。单霁翔在任期间，对故宫厕所进行了改造，按照需求比例设置男女厕所，减少排队现象。据其介绍，目前故宫男女厕所的比例为1：2.6，甚至将职工食堂都改造成了厕所。为了确保话题准确性，网易新闻编辑在国庆期间亲自去故宫实地探访，发现故宫厕所排队现象确实不明显，和各大景区形成了鲜明对比。经过一番精心策划，“故宫厕所不排队”话题一经推出迅速引起网友广泛讨论，冲上微博实时热搜榜首。

领先资讯内容平台、顶尖文化名人强强联合





承载了厚重内容的节目还需要领先资讯内容平台和顶尖文化名人的强强联合，才能使节目占据先发优势，使嘉宾智慧的火花在节目中得到最大化的呈现，为节目的高端定位提供强大的品质和资源支持。

网易新闻作为国内老牌资讯内容平台，其自身具备专业媒体影响力、多年行业积累资源，编辑团队具有资深的视频IP打造和社交化传播能力。此次《中国和力》已经是网易新闻第二次和著名主持人、媒体人杨澜合作，打造高站位、大声量的高端访谈类重磅策划。

2019年，在新中国成立70周年之际，网易新闻科技频道携手知名媒体人杨澜，倾力打造了《致前行者》特别策划，邀请到了有最高数学奖之称的“菲尔兹奖”首位华人得主丘成桐、“嫦娥之父”中国科学院院士欧阳自远、格力电器董事长兼总裁董明珠等10位顶级科学家、企业家作为对话嘉宾，共同探讨太空奥秘、数学之美、智能制造、中国芯片、AI大时代等话题。五期视频节目全网总曝光量逾5500万，视频总播放量近1600万，微博话题曝光量超1.5亿。

两次重磅合作均由网易科技担纲主创。网易新闻相信，传统文化搭载科技的力量能够走得更快更远，焕发出新时代的生机活力，传播国际化的影响力。在《中国和力》中，杨澜共将携手12位来自科技、健康、文化、教育等各领域的时代面孔，他们从事的事业不仅体现着中华文化的精髓，也阐释着节目“君子和而不同”的核心理念。

视频IP多圈层覆盖，亿级曝光助力品牌营销出圈





随着5G时代的到来，网易新闻于近年大力推动视频化，从人才建设、资金和资源上全力支持视频平台生态和原创内容体系建设，在选题、内容、商业化等方面实现了多领域、多圈层的覆盖。以网易科技为先行军，网易新闻旗下财经、体育、娱乐等核心频道也纷纷将短视频作为内容生产的核心方向，网易新闻已经实现了视频IP联动策划和站内外全渠道分发。随着更多创新形式的视频IP推出，以及内容IP体系的日臻完善，网易新闻在商业化上的玩法也将更加多元、更具想象空间。

在《中国和力》中，网易新闻联合劲牌毛铺，以“和”文化为核心，以体现“和而不同”精神的内容作为载体，在打造精品节目的同时，也传递了品牌方融浓清酱三香的黄金配比，更以独特的荞香香型，区别于传统白酒风味，兼容并蓄而又独具风骨的特点。

目前《中国和力》已经官宣了下一位嘉宾——中医药界领军人物、天津中医药大学校长张伯礼。在接下来将陆续播出的《毛铺·和文化录》第一季《中国和力》中，网易新闻将与劲牌毛铺一起，通过线上高端访谈节目和线下城市文化沙龙相结合的方式，共同见证来自各领域有卓越建树的领军人物的思想启迪，发现中华璀璨的文化文明给现今生活带来的影响，呈现给观众们一场有惊叹、有共鸣、有趣有料的思想盛宴。以和，见自我，见时代，见世界。