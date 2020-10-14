已知线索：劳斯莱斯、天外来“氪”、宇宙奥秘……迷底是什么？

解谜，是千万年来人类始终未变的天性。

从远古的尼斯湖水怪、麦田怪圈，到当代的克里普托斯密码墙；从经久不衰的悬疑小说和电影，到风靡当代年轻人的剧本杀游戏，谜题一直吸引着人类的好奇心。

2020年7月7日，巧妙将密码元素嵌入车内的劳斯莱斯魅影“隐匿之钥”特别版（Rolls-Royce Wraith Kryptos Collection），横空出世。

为了更立体地展现这款限量50台稀世杰作的魅力，劳斯莱斯精心设下谜局，从线上到线下，吸引了众多天赋异禀的解谜达人和年轻人争相参与，从环环相扣的密码中，揭开给人无限启迪的谜底。















解谜：全球征集“头号玩家”





8月19日，“劳斯莱斯攻氪行动”线上解谜游戏H5正式发布。

一颗来自未知星域的天外来“氪”，携无尽宇宙奥秘降临地球……科幻大片般的游戏场景，开局就牢牢抓住了玩家的心。

连续三重谜局，难度和精彩程度层层递进，参与线上解谜游戏的玩家需要充分调动眼力、脑力和手速，才能解开层层谜关，获取通关密钥，并赢取限量大奖。

在解谜过程中，所有玩家还能同时领略劳斯莱斯魅影“隐匿之钥”特别版的非凡魅力。





玩谜：帝都迎来神秘天外来“氪”





8月23日，北京三里屯。





一款神秘的巨型艺术装置“空降”这个北京年轻潮人的聚集地，这件名为【天外来“氪”】的艺术装置，将“劳斯莱斯攻氪行动”的魅力从线上延续到了线下。

环绕的LED大屏，营造出一个未知时空，成为喧闹的三里屯一个独特的存在，为时尚潮人们带来仿若置身未知星域的沉浸式体验。





从线上到线下，这场为劳斯莱斯魅影“隐匿之钥”特别版量身定制的解谜游戏，获得了社会各界广泛关注：

让人身临其境的天外来“氪”艺术装置，媒体曝光量高达21,567,690；超过3千2百万人深度参与微博话题讨论。

“劳斯莱斯攻氪行动”上线13天，一共吸引了47,835个玩家参与线上解谜游戏；活动期间共收到34个魅影购买订单、23条预约试驾、1台库里南直接被活动场地Amid酒吧股东下单提车，另外2位股东也有强烈的购车意向（数据统计时间：2020年8月19日-31日）。

如果您还未体验过这款解谜游戏，扫描下方二维码，即可立即参与“劳斯莱斯攻氪行动”。

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