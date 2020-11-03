这届11.11，京东国际奇幻大片，让中国同步世界生活！

近日，由AI技术驱动的营销公司—时趣跨界投拍的冒险奇幻电影《好物奇幻漂流记》正式上映。

本片背景构建宏伟，拍摄远赴“荷兰”、“加拿大”、“澳大利亚”、“哈萨克斯坦”等国；人类、神族、天使联袂登场，是一部既有深海漂流，亦有高空冒险的海陆空三栖大片。

整个故事情节可谓跌宕起伏。接下来，以几个经典场景来剧透下。

坐标荷兰。一对眉目传情的情侣正在互撩：“来吧，妹儿，带上你的嫁妆还有你的妹妹，快上郎的马车”。

坐标加拿大温哥华岛。船长面带微笑，孤舟一人远洋出征。

但不料行至西太平洋时淡水用完，险峻重重。此时海神现身，猛吹一气送达彼岸。船长感慨：十里春风，不如嘟嘟唇间一口气。

画面切换到澳大利亚墨尔本。一位女机长挥手作别，居然要驾驶热气球去冒险。

但当她飞到马来群岛附近，谜云重重失去方向。此时天空惊现巨大型小天使，为她拨开云雾指明去路。

辗转反侧，几位一路神助，纷纷抵达终点中国北京，故事也算尘埃落定。

不知道你注意没，整个冒险大片中，有一堆神秘的红盒子始终贯穿其中？

难道，它们才是这部大片的关键角色？

不说了，快来正片寻找正确答案吧！

真正的主角终于上场，也是本次电影的幕后金主，原来那些承载嫁妆、货物的红盒子，都是京东国际从全球精选的好物，漂洋过海运回中国，让中国消费者从“海淘”好物，到在家门口“尽享”好物，让中国消费者#同步世界生活#。

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Q：为什么会拍成奇幻电影的感觉？

A：本次广告背景源自京东国际世界好物博览会的概念，我们设定了“世界好物通过跨山越海的奇幻旅行来到京东国际世界好物博览会”的故事主线。选取三组人物，从不同的方向以不同的旅行方式，拿着邀请信来参加京东国际世界好物博览会。

而之所以用奇幻元素加上与真实结合的想象力，是因为双11促销类广告繁多且雷同，我们想脱离单纯的促销广告方式，希望打造一支奇幻电影标签的《世界好物的奇幻旅行》，将他们带着世界各地好物来到中国的故事做得更加有趣。

因此我们重新绘制天空，海面、陆地，通过大量电影后期合成，打造出电影的奇幻感，我们也相信影像背后的奇幻想象才最是区别普通影片的标签，使之更高级，更有国际感。

Q：执行过程中，遇到了什么难题？

A：整个执行时间非常紧张，10.20日影片拍摄完成，10.31日就要交付成片，而影片有70%以上的后期合成，我们几乎是两班特效团队，白+黑24小时赶制，在执行前顺利完成交付。

其次，在具体拍摄时也会遇到很多难题。

诸如原计划寻找水面实拍海上奇遇篇，但几经寻找都没有合适水域，于是我们真的搭建了600平米的巨型水池，注入超过1000吨水，只为拍出更理想的水面效果。

Q：这个idea的出现，有着什么样的灵感小故事？

A：“享世界”是京东国际在Q4要输出的核心关键词，但需要找到用户可以Buying的沟通点。

在对众多竞品和京东国际自身充分研究和洞察后，我们找到了“体验感”这个落点，是京东国际用户能够“享世界”的核心优势。

所以我们打造了一场横跨Q4的京东国际世界好物博览会，向用户输出：京东国际的超级体验不用你去“淘”，而是挑好世界好物，让进口好物来见你。客户对这个策略逻辑认可，于是我们今天就终于拿着这部奇幻大片，来和大家见面啦。

最后，看完别忘记了，给时趣还有这么这么努力的项目组点个赞哦！