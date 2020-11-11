布鲁斯·威利斯代言汽车电池广告，虎胆龙威高燃回归！



字幕制作：斯科特阿金斯粉丝会

美国汽车零配件公司Advance Auto Parts旗下的汽车电池Die Hard恰好与布鲁斯·威利斯主演的电影《Die Hard》（中文名：虎胆龙威）同名。基于这一背景，二者合作推出了这则由布鲁斯·威利斯主演并再现电影打斗场景的广告——《Die Hard Is Back》，而电池则在片中扮演了主角逃离危险的关键角色。

短片开头，布鲁斯·威利斯的汽车电池没电，车不能被发动起来。于是，他徒步走向街道去购买新的电池。

在途中，他遇到了西奥（电影《虎胆龙威》中的反派）。西奥坐在餐厅沙发上望着窗外的他，并作出“开抢”的手势以示挑衅。

此时，西奥派出的杀手们已经驱车赶到并将布鲁斯·威利斯合围。

短暂的嘶叫声之后。镜头一转，布鲁斯·威利斯撞碎玻璃进入了一间汽车配件店。

“欢迎光临‘领先汽车配件’”，店员对他说道。布鲁斯·威利斯买到了汽车电池，并在店员的引导下从店内通风管爬出去，暂时脱离了危险。

在逃跑途中，一辆黑色汽车将他撞倒。司机原来是《虎胆龙威》中的礼车司机阿盖尔。

“你还在开车吗？”“座位上都是你的血了，麦克（角色名）。”二人在车内打趣道。

突然，侧面驶来一辆装甲车，将他们的车撞停。

“我们需要离开这里，只需要换上我的电池。”布鲁斯·威利斯拖着受伤的阿盖尔向他自己的汽车（短片开头因电池没电无法启动的汽车）所在地逃去。

当他准备换电池之际，杀手们赶到。在一位杀手被布鲁斯·威利斯解决后，反派西奥开着挖掘机出现并用枪击破了他的汽车电池。

布鲁斯·威利斯快速安装好电池，并从倒下的杀手身上取下一颗手雷，扔进挖掘机内。

汽车启动了。在手雷引爆的巨大火光下，他们在杀手的追赶中逃生。

此时，“Die Hard Is Back”的字样在片尾一一出现。