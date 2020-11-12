高露洁集结三大「蓝朋友」，陪你一起破次元互动

在粉丝经济大行其道的时代，“流量加持”对于不少品牌而言都是最直接、见效的营销玩法，但如何将流量转化为留量？重点在于在传播过程中激起消费者与品牌之间的共鸣，快速提升粉丝粘度，让品牌营销不再是“自嗨”。这个双11，高露洁集结三大蓝朋友：氨基酸系列产品、王一博和哆啦A梦，创新打造“悬念入局式”互动营销，逐步为大家揭开#牙龈真要紧#的治愈秘密，实现了一次从圈内感化到出圈覆盖的圈层大渗透，在双11营销之战中杀出一片蓝海。

随着高露洁高纯氨基酸系列的全新联动上市，CCE洞察到不少消费者对于“护龈”重要性的忽视，以#护龈真要紧#为传播核心，向消费者强调牙龈抗初老是件要紧事。同时，以“合体造势、跨圈宠粉、爆款打造”三大核心策略成功为高露洁高纯氨基酸系列上市实现声量与销量的双重引爆。



王一博与暖萌IP哆啦A梦首度破次元联动





一、跨时空破次元CP首度合体

萌趣诠释“要紧”概念

年度最炙手可热的顶流明星“酷盖”王一博与暖萌IP哆啦A梦的首度破次元联动，为高露洁带来双重流量加持，注入更多年轻活力的同时广泛覆盖多圈层目标人群。高露洁以社交平台作为新品预热的主阵地，创新打造“悬念入局式”互动营销，层层揭秘，吸引粉丝步步跟随，引流关注王一博&哆啦A梦跨次元视频。

1、高露洁率先在其官微发布一则“神秘来电”视频，邀粉丝竞猜互动

2、长图线索释出，神秘人房间展露更多细节

3、神秘人伸出“圆”手，你离真相只有一支高露洁高纯氨基酸牙膏的距离了！



4、揭秘神秘人真相，但事情并没有这么简单！抢占粉丝好奇心理，吸引关注后续事件

品牌以紧密相扣的传播节奏与悬念式互动，不断积累线上传播声量与粉丝关注度，最后重磅发布王一博与多啦a梦超时空跨次元大片，为大家揭开#牙龈真要紧#的治愈秘密，微博互动转评赞250w+，引爆social互动热度。通过萌趣吸睛的创意视频，强效沟通消费者对牙龈抗初老的全新认知与重视，打造高露洁高纯氨基酸系列呵护牙龈的强效卖点。

王一博与哆啦A梦超时空互动！通过哆啦A梦超能助攻，以神奇宝物——高露洁高纯氨基酸牙膏对于紧实牙龈的治愈实力，帮助王一博为朋友解决牙龈抗初老难题。

二、赋能天猫站内新奇趣玩法跨圈宠粉

全面包围核心粉丝圈层

站外吸睛关注，站内也毫不示弱。紧要来电、超能助攻、惊喜花絮……多重福利逐步抢占粉丝的消费心智。高露洁在天猫站内逐步放送重重惊喜，养成粉丝蹲守粘性。通过撬动明星与IP势能，强势输出#牙龈真要紧#营销概念，多维激起消费者的购物欲望，持续引爆高露洁高纯氨基酸系列销量。 品牌还在天猫站内上线超能助攻站，通过粉丝解锁，逐步放送明星惊喜，增加站内流量，同时王一博紧要来电互动，获得万千粉丝的少女心，并进一步有效提升二套复购率，在站内有效促成流量与销售的双重转化。

1、王一博宠粉来电，暖心提醒粉丝早晚都要记得好好刷牙

王一博紧要来电：早安

王一博紧要来电：晚安

2、上线超能助攻站，以限定福利撬动粉丝经济；



3、周边福利逐步放送：为粉丝揭秘王一博多面人设



三、新意趣造IP联名款

造势“全民晒包”爆款热潮

高露洁将哆啦A梦本身极具记忆点的“铃铛”作为设计原点，创意延展了一款特别版周边 —— 铃铛背包，一时间成为全网博主争先抢购的出街神器。同时，以吸睛黄搭配暖意白的潮色搭配，符合当下年轻审美，达成“一出街，即炸街”的趋势热潮。全网博主齐晒图营造“全民推荐”氛围，进一步帮助高露洁形成涟漪式的扩散效应。







这个双11，CCE以一套“悬念入局式”互动营销打法，促成王一博与哆啦A梦的首度破次元联动，借助顶流明星 + 超级IP的双重流量加持，通过全链路闭环的创新营销形式将新品高纯氨基酸系列推至流量&销量顶峰，成功将全新产品线 —— 高露洁高纯氨基酸系列，打造为品牌年度爆款产品。而高露洁在品牌年轻化的同时，探索出更多与消费者之间的共鸣点，激发多维圈层认同与粘性，有效推动了快消营销的品效升级。