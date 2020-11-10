与其双十一不知道怎么买，不如让张雨绮告诉你怎么买

今年双十一，电商战队中又出现一匹黑马—快手电商。作为一家日活超3亿的短视频社区，这是快手第一次染指双十一电商，也是第一次专门为电商打广告。

先来介绍下快手116购物狂欢节。

快手电商是直播电商的开创者和引领者。凭借广泛而细分的多元市场、平等普惠的平台生态、强转化能力的商业基因以及基于真实人设和强互动的主播/用户间信任关系，快手正在电商领域不断快速发展。

相比其它电商平台，快手电商是将人货场结合最好的电商平台，这里不止有低价优质的货品，还有丰富的直播内容，以及具备极强信任关系的主播/粉丝场域。在快手电商，不止能消费商品，还能消费内容，就是真真实实让用户“看得开心，买得便宜”。

作为初来乍到的购物狂欢节新兵，比稿brief里毫不掩饰地说明创意表现要求：要邪性，要魔性，要洗脑，要搞事情。

题面很简单：张雨绮代言，上央视，吸引更多人加入快手116购物狂欢节。留给我们的挑战是：如何找到张雨绮与快手电商之间恰如其分的连接点？如何在各大电商的海量广告中，撬动更多用户的心智？明星代言广告，如何破圈？艺人的禁忌，央视的审查，客户的需求，如何找到平衡点？

创意过程很艰难，脑爆常常陷入各种死胡同。在脑爆又一次集体枯竭之际，CD疯魔了，嘴里念念有词开始呼唤张雨绮：“张雨绮…雨绮…雨绮…”小文案接茬儿：“与其想不出好点子，不如回家睡大觉。”CD突然大笑：“哈哈！这不就有了吗！”

【雨绮…不如…】谐音梗，就这样莫名其妙诞生了。令人意想不到的是，客户还挺喜欢，我们最终俘获了客户的芳心。

原以为过了第一关，可以松口气。

进入TVC执行阶段，发现我们只剩这一口气。

我们管这个case叫“三甲水准大campaign”。这里面有三位甲方爸爸：快手、央视、张雨绮。这大概是我们经历最多轮审查的片子了，关关难过关关过。客户过了，艺人过，艺人过了，央视过…加上时间紧急，简直太难了！现在回忆一下那些被蹂躏的日与夜，梦魇一样。

片场拍摄彩蛋：十一七天乐，拍拍女明星也不错！

此前，快手曾宣布，今年快手116购物狂欢节期间，快手电商宣布将拿出上亿现金补贴中小商家。针对9月份GMV小于5万的快手中小商家及10月1日-11月11日新开店商家，快手电商将给予减免技术服务费至1%的优惠扶持。此外，快手电商还将推出“产地好主播挑战赛”，以10亿级流量扶持潜力黑马主播。作为电商领域的后起之秀，快手无论是商业模式上还是营销传播上，都需要拿出新打法，才能实现弯道超车。

正如《被看见的力量—快手是什么》书里写的：快手上的用户把直播当作生活的一部分。上快手看直播买，斩获的快乐不亚于SKP扫货，广大用户也有属于自己的消费方式，并自得其乐。

在这个花钱的月份里，雨绮左顾右盼算来算去，不如上快手看直播买，看看看，看得开心，买买买，买得便宜。