一个传统制造业品牌的粉丝节，怎么搞？

徐工，作为一个拥有77年光辉历史的传统制造企业，为新中国的建设与发展立下了汗马功劳。徐工，这个名字曾深深刻写在老一辈人的心中，成为民族家国、中国制造奋发图强的精神象征之一。但随着社会发展和社会主力的变迁，以及徐工自身行业的属性，哪怕如今其产品远销世界186个国家和地区，位居世界工程机械行业第四位，在85后年轻受众心中的认知却仍然相对薄弱。那么，如何与年轻人沟通，与他们建立更广泛的连接，就成为了我们的核心任务。

实际上，在2019年，徐工就已首开工程机械行业先河，举办第一届徐工粉丝节，并邀请30位普通大众走进生产第一线，近距离感受大国重器的力量，在行业内产生了强烈的反响。2020年，为使徐工粉丝节扩大化，更深度与目标群体进行沟通，但迫于国内疫情的影响，如何行之有效地举办第二届徐工粉丝节成了我们的难题。

有志者事竟成，经过我们的反复考量，决定利用直播的风口，将原定于线下更大规模的第二届粉丝节全部转移至线上，当然想法也得到了徐工的支持和认可。

其实，无论哪种形式，我们的核心任务始终不变，仍然是以深度沟通年轻受众，与他们建立连接为目的。那么，我们是怎么做的呢？

基于民族自信的情感共振

创新营销是表，社会精神是里

徐工这个名字曾深刻在上一代人的心中，我们相信其辉煌的历史与成就同样可以成为当代中国年轻人的骄傲。而年轻人会对什么感到自豪呢？

我们想到了去年新中国成立70周年，由徐工发起的#牛气中国#事件营销，可以明显感知到的一点是，无论是在磨难中成长的上一代还是年轻一代，我们的国家自信正进入高速提升阶段。

当下，全国人民的民族自信全面提升，而徐工作为民族工业、中国制造的标杆，其代表的中国装备制造实力，也正是国人自信的理由之一。那么，我们就沿着国民自信这条线，并结合近年来智能制造的大趋势，拟定以“云见·大国智造”为本届粉丝节的大主题，并以年轻用户聚集的微博平台为首要发声地，打造#中国智造有多强#话题事件，以此与受众建立基于民族自信的情感共振。

方向有了，接下来，我们又是如何做的？是怎样调动目标受众加入到这场传统制造业的粉丝节狂欢的呢?主要基于以下两个方面：

“探店文化”的新玩法

“云看厂”满足粉丝好奇，升华民族自豪感

前面已经确认了本届粉丝节以微博为主要传播阵地，但仅靠微博单点突破还是不够的，为了达成与受众深度沟通的目标，我们本次在第一届粉丝节的基础上做了系统化的升级，邀请包含微博、抖音、Twitter、Facebook、Instagram等国内外kol大V、媒体，利用线上图文+视频直播的形式，与粉丝共同探讨未来智能制造的发展方向。

深度运维

强化事件与受众之间的关联

那么，这样一场“云参观”，如何才能让更多人知道？答案是平台+内容+资源。

首先，平台在最初已经确定，这里便不再赘述。内容方面主要分三个阶段进行，即预热期、造势期、收官。

预热阶段:强化受众记忆

重点强化受众对7月28日第二届徐工粉丝节活动的记忆，时刻提醒粉丝关注事件，同时在一定程度上通过话题的打造，在受众心中将中国智造与徐工品牌进行深度关联，为后续造势奠定了良好的基础。执行上则主要通过热点话题借势、粉丝祝福小视频、悬念倒计时海报等对本次活动进行全面预热。

预热小视频.mp4

再等等

这次，矢志、矢言

让你不再矢望

再等等

这次，已知、未知

让你全都知

再等等

这次，才智、机智

让你智在必得

造势阶段：直播活动聚焦

将流量开始聚焦，重点进行本次粉丝节直播活动的推广。执行上，首先在自媒体及行业媒体进行主画面及直播入口的露出，并制作活动攻略长图，让粉丝更加直观了解本次活动，有效引导广大粉丝深度参与其中。

此外，联动品牌、媒体、大V、以及广大铁粉共同参与话题讨论，并通过图文、视频、直播等多种形式，传播本次事件，广泛调动受众参与。其中，仅联动的8家国产制造品牌，受众累计覆盖超2500万人次，据铀媒数据显示，粉丝节期间仅徐工自媒体单周传播内容覆盖超1亿人次，国内全媒体累计覆盖约3.2亿人次。

除国内媒体，在Twitter、Facebook、Instagram等国外媒体平台上，直播累计更是取得了超1.25亿人次的曝光量。

海外粉丝节视频.mp4

至于粉丝节线上直播部分，也不局限于传统工厂及产品的展示，此次我们，更加注重体验感的营造，通过媒体大V上手操作到产品的解说，与粉丝形成充分的互动与沟通，期间，不仅让国内外受众认识了中国制造，了解中国智能制造的心路历程，更通过直播的形式，让徐工品牌及产品深入人心。

在为期2天的线上直播中，不仅有智能化工厂参观，也有代表中国工程机械最高水平的智能制造产品秀，由kol大V及媒体引导、互动，带领全网粉丝一同“云参观”徐工。截至活动结束，国内视频及图文直播累计聚集4000万人次，其中徐工官方直播平台122万次+，微博图文直播3200万次+、微博视频直播120万次+，行业媒体图文+视频直播600万次+；海外Twitter、Facebook、Instagram等累计直播观看次数520万次+。

收官：高度提升，营造期待

收官则是事件高度的一个提升，以及引导受众对于下一届粉丝节的期待。内容方面主要为视频、图文、以及其他日常趣味内容输出，并释放徐工第二届粉丝节高光时刻视频，为本次活动画上圆满的句点。

粉丝节视频.mp4

最后，简单总结一下本次事件的几个关键点：

1）好的洞察就是成功的一半，首先需要找到品牌与受众之间的情感连接点，大的传播方向就确定了；

2）站在粉丝角度做传播，强化内容与他们之间的关联，以他人之口说自己想说的话，往往比品牌自己说出来更有说服力；

3）注重资源矩阵的建立与深度运维，日常对大V及铁粉群进行精心维护，不断强化他们对品牌的认知，并与之建立良好的情感链接；

4）让所有能量集中爆发，重要内容集中在同一天进行全面覆盖，提高声量。