唯品会星空计划：中国女生找埃隆马斯克，想用星链在太空打一句话

唯品会×之外创意，在双十一之前，发布了一支《唯品会星空计划》视频。

视频创意，来自唯品会一位金卡会员的提议。

2020年是特殊的一年， 作为唯品会的会员，她希望借助埃隆马斯克的星链计划，在星空中排出【品牌特卖 就是超值】8个字，让更多人知道唯品会的超值，轻松拥有美好生活。

【星链计划】是马斯克SpaceX技术公司的项目， 预计向太空发射4.2万颗卫星，为全人类提供高速率、低成本的互联网服务。

该项目从2019年开始，分批次发射卫星，每批卫星约60颗。

11月9日，视频一上线，#中国女生找埃隆马斯克#事件，迅速引发围观与热议。

不同领域的KOL参与讨论，探讨星空计划的可行性，构想星空计划实现的情景，甚至有的KOL为中国女生打call，帮她@埃隆马斯克。

一大波网友纷纷留言：这个创意脑洞大，超出了想象。

还炸出了很多唯品会忠实用户，现身安利。

中国新闻周刊、三联生活周刊等新闻媒体的点评，扩大了声量：

知乎上，Alex waker、万方中、路人甲等大V，则深度探讨了该计划的可行性，并找到了“离子推进器”的技术，作为星空计划的理论支持。

微信大号深度剖析，进一步扩大了事件影响力：

《唯品会星空计划》视频发布当天，唯品会就同步通过邮件和外网社交平台联系埃隆马斯克了，并随信附上了唯品会星空计划的介绍，表达了合作的诚意。

唯品会星空计划，是认真严肃的计划

经过最高层会议的讨论，并获得一致通过

唯品会已经准备好付诸行动

只需要，埃隆马斯克的YES！





截至发稿， #中国女生找埃隆马斯克#微博话题，阅读量1.5亿，讨论量7.6万。

中国女生找埃隆马斯克——之外创意的又一次冲击波营销。