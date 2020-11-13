爱他美首创母婴类观察式微综艺，打通全网流量的“莫比乌斯环”

也正是这个时候，几乎所有的奶粉品牌在宣传字眼上都打出了“提升宝宝免疫力”，“加强抵抗力”等应景主张。本该通俗易懂的卖点解析变成了专业名词的堆砌，眼花缭乱的科技概念让妈妈们听不懂，也无法理解和选择。
作为母婴行业的领先品牌，爱他美以此为契机，在进一步巩固原有品牌资产“自护力”的基础上，找到新妈妈面对新变化时的痛点，并通过全新的营销方式和触媒习惯，希望帮助后浪妈妈们从根本解决心中所忧。
氩氪集团洞察到 奶粉品牌以往的AIPAawareness、interest、purchase、advocacy）消费决策周期很长。如今传统的明星代言，广告覆盖，节目植入，深耕论坛，电商带货等单点营销方式，都难以完全打消新妈妈们的顾虑。如何缩短营销链路，帮助新妈妈们快速应对环境变化，做出奶粉选择是品牌面临的最大挑战。
后疫情时代，妈妈们依旧诚惶诚恐。强健的自护力是宝宝应对变化的基础，爱他美相信，更接近天然营养的组合，能满足宝宝天生营养所需，帮助宝宝激发卓越自护力，宝宝自如应对变化。因此爱他美提出了“世界怎么变，自护力都在线”的全新沟通理念，希望给予新后浪妈妈们充分的信心和鼓励，用不变的自护力，无惧万变的挑战。
联合热门IP《奇葩说》打造品牌专属综艺《奇葩自护说》，邀请陈铭，大王，肖骁，许吉如四位王牌辩手，针对疫情后“能不能带孩子出去浪”，“世界在变，未雨绸缪还是随机应变”，“自护力是养出来还是练出来”等后疫情时代妈妈们最关注的问题进行辩论。现场辩论大咖们频爆金句，高能时刻不断，结合爱奇艺媒体矩阵，成功创造了品牌声量。
高能片段一 “能不能带孩子出去浪”
高能片段二 “世界在变,未雨绸缪还是随机应变”
高能片段三 “自护力是养出来还是练出来”
将【奇葩自护说】的节目内容，再次发酵成一档真人观察式的直播综艺，邀请品牌代言人佟丽娅，奇葩之王陈铭，母婴行业专家团，妈妈团一同观看品牌综艺，现场直接就辩论话题展开更深度的探讨和专家解惑，以轻松有趣的娱乐化方式，完成了严肃认真的育儿理念教育与品牌产品力普及，真正帮到了新妈妈们解决心中所惑。
爱他美打破传统电商带货纯sales的模式，让消费者在观看完微综艺直播内容和充分接受明星团、专家团、妈妈团的种草信息后，无缝衔接直播带货，这种创新的“先信赖，后购买”的短链带货方式，大大提升了购买的转化率和品牌好感度。
爱他美Q3传播战役打通了微博，微信，抖音，今日头条，百度，爱奇艺等六大内容平台，联动天猫，京东，苏宁，唯品会等八大电商渠道，当日直播销量远超预估。微博热搜话题量破2.8亿+，品牌话题榜母婴品类第一,《奇葩自护说》微综艺直播观看次数1000W+。
全网声量不仅有权威官媒实力背书，多个强势媒体微博号召，更有39家媒体带动发声，共同传递“自护力在线，爱他美助力宝宝以不变应万变”核心信息，实现了全媒体破壁联动，形成了全网流量的“莫比乌斯环”，做到了真正的品效合一。