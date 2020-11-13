爱他美首创母婴类观察式微综艺，打通全网流量的“莫比乌斯环”

2020年突如其来的疫情，让所有的妈妈和宝宝们面临着比以往更多元的挑战。当身边的环境变幻莫测，不得不和潜在的危险正面交锋时，“后浪宝宝们如何在疫情时代尽情享受尽情浪”成为中国妈妈们当下最为关注的问题之一。

也正是这个时候，几乎所有的奶粉品牌在宣传字眼上都打出了“提升宝宝免疫力”，“加强抵抗力”等应景主张。本该通俗易懂的卖点解析变成了专业名词的堆砌，眼花缭乱的科技概念让妈妈们听不懂，也无法理解和选择。

作为母婴行业的领先品牌，爱他美以此为契机，在进一步巩固原有品牌资产“自护力”的基础上，找到新妈妈面对新变化时的痛点，并通过全新的营销方式和触媒习惯，希望帮助后浪妈妈们从根本解决心中所忧。

氩氪集团洞察到 奶粉品牌以往的AIPAawareness、interest、purchase、advocacy）消费决策周期很长。如今传统的明星代言，广告覆盖，节目植入，深耕论坛，电商带货等单点营销方式，都难以完全打消新妈妈们的顾虑。如何缩短营销链路，帮助新妈妈们快速应对环境变化，做出奶粉选择是品牌面临的最大挑战。