链家广告片抄袭方太《油烟情书》，还翻车了？？

双十一过后大家还好吗？收收心该好好工作了，别整天盯着物流进度看了各位，还是看看圈里最近发生了啥？

广告圈纪检委的我最近又双叒发现又抄袭事件了…

就在昨天，链家发布了一则自家品牌19周年的品牌大片——热爱可抵岁月漫长，让链家更链家！

哈？

这不是胜加给方太做的油烟情书吗？抄得有点过了兄弟…

我们一起康康方太的《油烟情书》原片再来说话——

可以说是一模一样了，不仅在画面呈现的视觉感受还是视频本身内容形式甚至是连旁白语气都特别像，简直如出一辙——

▼

一跃纸上的背景板

蓝色手写字体：表演者的内容呈现

(链家)

VS

（方太）

还有一些特别的细节处——（抄袭无疑了）

▼

纸筒的画面

（链家）

VS







（方太）



▼

眼泪滴落纸上

（链家）

‍

VS







（方太）

▼

表演者抬头望信纸

（链家）

VS







(方太)

其实看完上面这些，毋庸置疑，这是一则模板式的抄袭，而链家身为房地产行业有一定知名度的品牌，是否真的不在意广告抄袭这样的事情？到底是乙方的无知还是故意为之？

在广告行业，其实不乏有通过一些突破职业道德或行业道德来获得关注度的，就是那种先自黑再洗白，但看目前的情况，热度倒是没起来，链家还惹得一身骚，这是偷鸡不成蚀把米，翻车了？

看看网友吐槽：

相信没人会相信《油烟情书》这则短片，身为广告公司的乙方没看过，那可有点太不专业了，但明显的抄袭为何还要放出来？

我猜测会不会是链家本家自己拍的？看着视频中动作僵硬的表演者，全篇介绍自家品牌服务的旁白文案，硬广无疑，与《油烟情书》不能相比，也实在看不出内容和形式的融合，就是在生搬硬套了。

而且在画质的呈现上，还是差很多，有前人经验在，后人却还是不会乘凉，抄袭抄的都能翻车，也是没话可说。

以另一种角度看，链家双十一期间发出19周年大片，首先热度不会太高，其次这则短片也是面向自家员工，所以有点像领导讲话大会倒也没什么问题。不过至少是个周年大片，还是认真点比较好，品牌都有一定名气了，版权意识也要强点吧。

*图片来源于网络（部分见水印）