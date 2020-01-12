都说“喜欢一个人，始于颜值，陷于才华”，这句话描绘现在的手机行业最恰当不过。而其中，荣耀20 Pro冰岛幻境版本便是这样的一款手机，其发布于7月23日，全平台首销时间是7月30日。通过这一款制造工艺更复杂、设计也更前卫的全新配色版本，荣耀不仅希望酝酿手机行业新一轮的色彩风潮，也希望通过它来突围存量竞争，撬动更大范围的用户。

不同于手机行业惯用的低价促销、广告刷屏的做法，“冰岛幻境”可以说是荣耀为这个夏天定制的专有的潮流配色，以超强的产品力做底座，他们以全新的眼光和跨界的意识，通过一系列有机整合、创意十足的精准跨界营销打法，成功让“冰岛幻境”破圈突围，成为这个夏天的流行色。

2019年8月，【这个夏天，荣耀把“冰岛”搬到了北京】媒体沙龙在冰岛驻华大使馆举办，作为跨界整合的“夏日营销”的收官之作引发了行业的关注。沙龙主要围绕荣耀20PRO新配色“冰岛幻境”展开，每一个细节都尽显“冰岛幻境”。

此外，现场还邀请了几位重磅嘉宾：冰岛大使馆第一秘书对产品和活动本身给予了肯定和赞赏，赋予此次活动独特的仪式感；著名摄影师汤群兴先生用荣耀20 PRO捕捉冰岛影像，通过极客的视角看待冰岛幻境；荣耀美学设计师、时尚芭莎主编也讲述了对“冰岛幻境”的理解和对荣耀20 PRO新配色的感受。

（冰岛大使馆第一秘书）

（荣耀美学设计专家）

（时尚芭莎新媒体执行主编）

（太平洋电脑网手机频道主编）

“冰岛幻境”作为荣耀为19年夏天定制的专有的潮流配色，是第一款将国家名融入产品命名的手机，也让冰岛与科技产生了微妙的联系， 此次媒体沙龙也是选在冰岛大使馆举行，产品名称与活动地点高度重合，让用户在感受产品本身魅力的同时也对冰岛这个北极圈的国家产生了好奇与向往。同时，此次活动邀请了多家媒体全方位、高频次进行报道追踪，多角度展示产品的潮美外观与超强的产品力。全新的眼光和跨界的意识成功让“冰岛幻境”破圈突围，成为2019年最潮流的一抹清凉。