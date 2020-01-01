林氏木业：不想做cutter的家居品牌，不是好的design…

现如今, 电商圈的促销已然是一片“红海”的状态，想要在各处飘扬的红色大字报脱颖而出，就不得不出其不意，另辟蹊径。然而，林氏木业近期推出的这场半价活动，光用“年轻、新鲜、好玩”已不足以形容它的特征，为了半价而把整栋房子和家具对半切开所拍的促销广告，简直就是家具行业前所未见的暴力美学大片，着实满足了吃瓜观众的猎奇心理。

接下来全程高能，请戴上耳机点开全屏享受极度舒适感

一、为了半价，下足血本的创意

无法忽视的视觉冲击

在如神秘大片开场的广告开头，还未等观众反应过来，房间内的茶几、餐桌、窗帘等家具便被电锯和剪刀毫不犹豫地切成两半——简单直接地体现“半价买个家”的活动主题，演员用干架的气势干着木工的活。正如网友说的：虽然有些心疼，但这酣畅淋漓的动作、整齐利落的切面、干净明快的节奏，真真是丧（ji）心（du）病（shu）狂（shi）,让人忍不住看到最后。

无比享受的情绪宣泄

和平常灰尘满天的家具切割不同，你在视频中感受到的是“暴力切割”所带来的美学享受：整齐有序的工具墙、切割前演员专注的表情让影片体现出庄重的仪式感，伴随着切割机的轰鸣和激情四溢的BGM，观众也跟着演员从切割中获得极度的快感。简洁明快的音效，快慢镜头的切换，观众的情绪仿佛从紧张压抑中得以尽情释放，在这场酣畅淋漓的视听盛宴中感受到极度的舒适。

无法拒绝的半价诱惑

随着演员们把所有家具肆意对半切割，一个远拉的慢镜头使全景渐渐露出：整栋房子也被切割成一半——“随心所欲，50%花费，100%满足”的广告含义跃然在画面中显现。影片随着BGM步入尾声，最后的核心信息终于浮出水面——“半价买个家 4月8日10点开抢”，让人在极致的视觉享受后充满了对活动的想象和期待。

二、花式演绎，用户心智的占领

除了让数百万的观众视觉上「上瘾」，为了更好对话受众，林氏木业还精心炮制了一组“半价日”海报，通过“一半钱”的演变，巧妙地诠释“半价买个家”主题。

在林氏木业天猫店铺页面，充满现代风和暴力美学结合的艺术创意海报，渗透着话题的传播，也给人耳目一新的视觉享受。沿用“切割”的创意点，延展至页面当中，强化“半价”用户心智。

此次暴力美学式的创意营销campaign并非林氏木业的第一次，其实过往的很多营销经典案例，诸如“老板不打烊”、“兴致不夜城”、“向往的时光”、“全球床欢节”等，都是林氏木业围绕年轻化目标人群匠心打造的。林氏木业善于和年轻群体沟通，擅长根据年轻人的喜好在产品设计、内容输出中融合年轻元素的品牌调性，在这些经典营销案例中可见一斑。这些都印证了林氏木业“因喜欢而买，为热爱而活”的品牌主张，不仅仅深度贯彻和融入在一件家具和全屋空间，更是从营销内容中去为年轻人打造一种舒适、时尚的生活方式。

三、活出兴致，林氏木业的精置理念

一直以来，林氏木业的核心用户都是以一到五线城市、25至35岁的年轻人为主。这群年轻人关注性价比和品质，为了追求更加精致的居住空间会精打细算、精心布置，他们有自己的生活方式和态度。

不同于日常用品，家具是相对单价较高的品类，5折优惠是很大的让利。长期聚焦年轻人的林氏木业，在面对促销宣传时，打破常规的降价创意，选择将“5折”这一核心、敏感的述说点做出更加鲜明的表达，用对半切割家具和房子作为创意形式不仅实现了视觉冲击上的流量收割，亦与品牌的年轻调性与活动传递的信息也都十分扣题，让人印象深刻。

#半价买个家#，花一半的钱，同样能享受到美好的体验，这是林氏木业在定价上的人性化体现，更是迎合了当代年轻人对美好生活的追求，正如林氏木业的全新slogan所表达的：用精置，活出兴致。此次活动是林氏木业年轻化营销的一次创意体现，后续还将会放出哪些更令人惊喜的创意idea，想想还是有点小期待的呢~